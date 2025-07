Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Quatre jeunes à bord d'un véhicule aux plaques françaises ont été interpellés par la police ce mardi 22 juillet à Peseux, dans le canton de Neuchâtel. Les investigations ont permis de déterminer un lien entre ces individus et plusieurs situations d'escroquerie. Ils se sont fait passer pour des faux policiers pour commettre des vols.

Les personnes interpellées sont de nationalité française. Trois d'entre eux ont la vingtaine, l'un est mineur. La police a pu récupérer une partie du butin: plus de 4'600 francs en cash et des bijoux ont été récupérés dans leur hôtel. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et requiert la détention provisoire pour l'un d'entre eux.

Ce type d'escroquerie est en hausse à Neuchâtel: la police précise qu'au moins 70 affaires de «faux policiers» ont été recensées depuis le début du mois. Elle appelle la population à la vigilance, plus spécifiquement les personnes âgées. Une campagne sera déployée la semaine prochaine.