Lundi, Helsana a annoncé avoir conclu un accord tarifaire avec plusieurs cliniques privées situées à Genève et dans le canton de Vaud, afin d’assurer le remboursement des soins pris en charge par l’assurance-maladie complémentaire.

A Genève, le système de facturation des soins couverts par l'assurance complémentaire posait des problèmes à plusieurs assureurs.

Helsana a annoncé lundi avoir trouvé un accord tarifaire avec des cliniques privées de Genève et de Vaud pour le remboursement des soins couverts par l'assurance-maladie complémentaire. Cet accord concerne les établissements de La Colline (GE), des Grangettes (GE), Bois-Cerf (VD), Cecil (VD) et l'Hôpital de La Tour, à Meyrin (GE).

La solution tarifaire, négociée aussi avec les médecins, respecte les exigences de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), précise Helsana dans un communiqué. Avec cet accord, l'assureur garantit le remboursement des soins en privé et en semi-privé dans les établissements concernés.

Les négociations avec les cliniques et les médecins des deux cantons lémaniques ont été «longues et intensives», souligne Helsana. «Nous nous réjouissons d'avoir pu trouver une structure tarifaire qui respecte les intérêts de nos clients et les dispositions de l'organe de régulation», note le patron d'Helsana Roman Sonderegger.

Plusieurs assureurs refusaient de s'y souscrire

A Genève, le système de facturation des soins couverts par l'assurance complémentaire, qui fonctionnait selon le modèle proposé par l'Association des médecins du canton de Genève, posait des problèmes à plusieurs assureurs qui ont refusé d'y souscrire. Seules trois assurances maladie l'avaient adopté.

Depuis, plusieurs assureurs récalcitrants ont pu trouver des accords par le biais de négociations bilatérales. Dernièrement, c'est la CSS qui avait conclu une entente avec l'Hôpital de la Tour.