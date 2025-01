Un programme festif et populaire marque les 750 ans de la cathédrale de Lausanne. Concerts à la bougie, spectacles de break dance en costumes d'époque et village médiéval promettent une année mémorable.

1/4 La présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier et Vincent Grandjean, president de l'association pour le 750e anniversaire de la cathédrale, sont venus présenter lundi le programme des festivités pour célébrer la cathédrale de Lausanne. Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

La cathédrale de Lausanne fête cette année son 750e anniversaire. Il sera célébré de février à décembre avec divers événements, parfois inédits, entre concerts, visites, expositions et même reconstitution d'un village médiéval.

La date de l'anniversaire de la cathédrale est celle de sa consécration, le 20 octobre 1275, en présence du pape Grégoire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Ce même 20 octobre, 750 ans plus tard, une cérémonie officielle marquera le point culminant des festivités 2025.

Celles-ci démarreront dès le 28 février avec une autre cérémonie, qui sera aussi l'occasion d'inaugurer le nouvel éclairage intérieur de l'édifice, a indiqué mardi devant la presse Vincent Grandjean, président de l'association du 750e anniversaire et ancien chancelier de l'Etat de Vaud.

Un concert de la 9e symphonie de Beethoven intégralement éclairé avec 2000 bougies et un spectacle de break danse en habits médiévaux font partie des événements les plus originaux de l'année à venir. La musique sera, de manière générale, très présente durant les prochains mois avec une place particulière pour les choeurs et l'orgue.

Visites immersives

Plusieurs expositions et de nombreuses visites sont aussi programmées. Certaines se dérouleront dans des lieux d'ordinaire peu accessibles (sous-sols, cloches, etc), d'autres dans un format «immersif» sur des créations sonores évoquant des sons du Moyen Age.

Un village médiéval sera aussi érigé autour de la cathédrale, dans le quartier de la Cité, avec artisans, bâtisseurs et autres combattants de l'époque. Il prendra vie du 24 au 26 octobre, le temps d'un week-end où «l'hydromel remplacera le Chasselas», a plaisanté Vincent Grandjean.

La programmation comprend plusieurs collaborations, par exemple avec le festival de la Cité en juillet et BDFIL en mai. Un concert «surprise» des Docks est aussi agendé le 19 juin.

Plus d'un million de francs de budget

Propriété de l'Etat de Vaud, la cathédrale de Lausanne doit être «dignement» fêtée, a indiqué Christelle Luisier, la présidente de gouvernement vaudois, également présente devant la presse. Elle a fait l'éloge d'un «monument dans tous les sens du terme», à la fois «bijou architectural», «phare du patrimoine vaudois», «lieu culturel de première importance» et «refuge». Alors que l'attrait de la cathédrale «ne se dément pas», tant parmi la population qu'auprès des touristes (480'000 visiteurs par an), les festivités du 750e doivent être «populaires et festives», «ouvertes à tous les publics», a ajouté la conseillère d'Etat.

Cette année de célébration est financée par un budget de 1,2 million de francs, dont 650'000 francs sont pris en charge par l'Etat de Vaud. La Loterie romande, la Ville de Lausanne, l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, l'ECA, la BCV, les Retraites populaires et plusieurs fondations font aussi partie des mécènes.