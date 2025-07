Un taureau charolais de 600 kg s'est échappé près de Montalchez-Les Prises (NE), près de la frontière vaudoise. Les autorités alertent la population et mènent des recherches pour retrouver l'animal «perdu de vue» et potentiellement dangereux.

Un taureau de 600kg s'est échappé dans la campagne neuchâteloise. Un danger potentiel pour les promeneurs. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Attention, si vous vous baladez du côté de Montalchez-Les Prises, près de la frontière vaudoise du littoral neuchâtelois! Selon une alerte de l'application AlertSwiss, ce jeudi 14 juillet à 13h50, un «taureau agressif se trouve actuellement hors de contrôle dans le secteur». Il s'agit d'un taureau charolais, de couleur beige-brun, pesant pas moins de 600kg.

«Il s'agit d'un animal échappé d'une ferme à proximité lors d'un transfert. Il n'allait pas à l'abattoir», précise le porte-parole de la police cantonale neuchâteloise, Georges-André Lozouet. Depuis sa fuite, le bovidé a été «perdu de vue».

Un danger pour la population?

Des recherches sont toujours en cours à 14h15. Police, gardes-faune et service vétérinaire cantonal sont dépêchés sur les lieux. «On ne sait pas où il est, confirme le porte-parole policier. Nous faisons tout notre possible pour le retrouver et l'endormir sans lui faire de mal. Mais dans le cas où il représenterait un danger pour la population, nous devrons utiliser d'autres moyens afin que tout le monde soit en sécurité.»

La zone des Prises à Montalchez, entre campagne et forêt, est prisée des promeneurs. Les autorités intiment à la population de «ne pas s'approcher et signaler immédiatement la présence de l'animal au 117».