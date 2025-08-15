Publié: il y a 21 minutes

Un homme de 64 ans, Alejandro A., a disparu de Lully depuis le 10 août 2025. La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins pour retrouver cet homme mince aux yeux brun-vert, portant des lunettes rondes et ayant des cicatrices de brûlures.

Alejandro A. a quitté son domicile de Lully (VD) dimanche et n'a plus donné de nouvelles depuis. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

Il n'a plus donné de nouvelles depuis ce dimanche 10 août. La police cantonale partage ce vendredi l'avis de disparition d'Alejandro A., âgé de 64 ans, qui a quitté son domicile de Lully (VD) il y a cinq jours et n'a plus été vu depuis lors.

«Les recherches n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant», déplorent les forces de l'ordre, qui partagent son signalement ainsi qu'une photo. Le sexagénaire mesure 1,76m, est de corpulence mince, a les yeux brun-vert, porte des lunettes médicales rondes et a les cheveux rasés.

Appel à témoins

Signes distinctifs: il possède des cicatrices de brûlures sur la jambe et le bras droits. «Il pourrait être vêtu d’un short, d’un t-shirt et de sandales et pourrait porter un chapeau», décrit le communiqué de presse.

Toutes personne ayant remarqué cet homme ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition est priée de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.