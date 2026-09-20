Marc StrübyResponsable du Web Desk
Un tragique accident de la circulation s'est déroulé samedi 19 septembre 2026, vers 22h15, à Renens. Un jeune scootériste qui circulait sur la rue du Lac en direction de Lausanne a soudainement perdu la maîtrise de sa machine.
Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le deux-roues a dévié sur la droite avant de percuter le trottoir, indique dimanche la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Désarçonné lors de l'impact, le conducteur a été projeté contre un pylône de signalisation lumineuse.
Malgré la réaction rapide de plusieurs passants et l'intervention des secours, le jeune homme est décédé sur place des suites de ses blessures. La police a lancé un appel à témoins pour déterminer les causes de l'accident.
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