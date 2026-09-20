DE
FR

Drame à Renens (VD)
Un jeune scootériste perd la vie dans un tragique accident

Un drame de la route s'est produit samedi soir à la rue du Lac à Renens. Le conducteur d'un deux-roues est décédé sur place. La police vaudoise lance un appel à témoins pour déterminer les causes de l'accident.
Publié: 20.09.2026 à 16:42 heures
Le drame s'est produit samedi vers 22h15. (Image prétexte)
Photo: Police Vaud
Marc Struby.png
Marc StrübyResponsable du Web Desk

Un tragique accident de la circulation s'est déroulé samedi 19 septembre 2026, vers 22h15, à Renens. Un jeune scootériste qui circulait sur la rue du Lac en direction de Lausanne a soudainement perdu la maîtrise de sa machine.

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le deux-roues a dévié sur la droite avant de percuter le trottoir, indique dimanche la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Désarçonné lors de l'impact, le conducteur a été projeté contre un pylône de signalisation lumineuse.

Malgré la réaction rapide de plusieurs passants et l'intervention des secours, le jeune homme est décédé sur place des suites de ses blessures. La police a lancé un appel à témoins pour déterminer les causes de l'accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus