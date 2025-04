Elue dans le cadre de l'Alliance vaudoise (PLR, UDC, Le Centre), Valérie Dittli promet de rembourser ses dettes de campagne au PLR. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

L'ex-grande argentière du Canton de Vaud a des impayés… qu'elle annonce avoir décidé de rembourser. Ce mercredi 9 avril, la conseillère nationale du Centre déclare dans «24 heures» qu'elle payera au PLR Vaud les 20'000 francs demandés. Cette somme correspond à sa participation personnelle aux frais de la campagne électorale de l'Alliance vaudoise (PLR, UDC, Le Centre) en 2022.

Resté en attente depuis trois ans, ce montant a semé la discorde entre le Centre Vaud et les partis de droite. Valérie Dittli déclare au quotidien vaudois avoir remarqué il y a peu et «avec surprise» que la somme restait impayée. Mais elle semble s'être arrangée avec la présidence du Centre Vaud pour rembourser «dans les meilleurs délais» et passer à autre chose.

Entre 2022 et 2024, l'élue a aussi manqué de payer quelque 10'000 francs par an de contributions de fonction à son propre parti, a informé «24 heures» mardi. Une somme sur laquelle elle aurait tenté de s'arranger avant de la régler. Ces différends financiers au sein du Centre Vaud s'ajoutent aux tensions au Conseil d'Etat, suscitées par l'affaire Dittli et par son recours contre la vente de terres agricoles, révélé mercredi par Blick.