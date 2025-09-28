15 balades au fil des vignes

Il est si intimement lié à notre paysage qu’on en vient à l’oublier. Le vignoble suisse recèle pourtant de véritables trésors. Les 15 balades que voici vous invitent à redécouvrir ces formidables espaces.

Genève

De Confignon à Soral en passant par les rives de l’Aire renaturée

Le sol genevois parfois sablonneux, parfois argileux allié à un climat doux est, depuis plus de 2000 ans déjà, propice à la culture de la vigne. Terroir emblématique de cette tradition millénaire: le vignoble situé en rive gauche du Rhône qui, sur plus de 300 hectares, regroupe les domaines de Bernex, de Lully, de Confignon, de Laconnex et de Soral. La balade du jour débute à l’arrêt du tram Confignon-Croisée pour filer via le chemin de Narly en direction du pont des Marais.

De là, le sentier remonte la très agréable rive de l’Aire renaturée jusqu’à la hauteur du chemin de la Concorde. Là, la piste grimpe à droite en direction des coteaux pour gagner le chemin du vignoble. En longeant ces hectares de vignes, la vue sur tout le bassin genevois, avec le Salève en ourlet, y est magnifique. Arrivé à Sézenove, le chemin gagne les bois des Grands Buissons, les contourne, pour traverser les vignes de Laconnex et rejoindre le village céréalier de Soral, étape finale de cette randonnée.

Infos pratiques

Balade au départ de l’arrêt de tram Confignon-Croisée à 30 minutes de la gare de Cornavin. 2h15 de marche aisée d’abord le long de l’Aire renaturée, puis à travers le vignoble qui s’étend de Confignon à Bernex en passant par Sézenove, les bois des Grands Buissons, pour redescendre via les vignes de Laconnex jusqu’à Soral. De là, retour en 45 minutes de transports publics à Cornavin. www.confignon.ch www.geneveterroir.ch

En arpentant les terres de la plus grande commune viticole de Suisse

Avec les villages de Bourdigny, de Choully, de Montfleury, de Peissy et de Peney, Satigny constitue tout simplement la plus grande commune viticole de Suisse, avec près de 438 hectares consacrés à la vigne et au vin. Un ensemble planté de nombreux cépages à découvrir au départ de Meyrin – arrêt Hôpital de La Tour – pour rapidement emprunter le chemin pédestre qui longe la route du Mandement en bordure du Nant d’Avril. Un ruisseau que l’on enjambe peu après pour gagner les vignes de Bourdigny puis celles de Choully, avec un coup d’œil à leur très belle capite.

Le village traversé, la route file toujours à travers vignes et champs de céréales vers Peissy. A votre droite, les crêtes du Jura, Reculet en tête, alors que sur la gauche, au loin, c’est le Salève qui domine. Peu avant Maison-Rouge, le chemin bifurque à droite en direction des Grands Bois pour rallier le vallon de l’Allondon que l’on traverse et longe jusqu’au Centre Nature de Malval, le terminus de notre balade du jour.

Infos pratiques

Balade au départ de Meyrin, arrêt Hôpital de La Tour. Une randonnée de 2 h 30 pour l’essentiel sur route agricole asphaltée à travers le très large vignoble qui constitue l’essentiel du Mandement. Le temps de marche indiqué ne comprend pas les arrêts quasi incontournables à Bourdigny, à Choully et à Peissy, délicieux villages traversés, avant de filer sur le vallon de l’Allondon et sa mythique rivière jusqu’au Centre Nature de Malval. De là, retour à Genève en bus. www.satigny.ch www.tpg.ch

Tessin

De Maggia à la Valle del Salto en passant par le Vigneto della Pioda

Dans les villages escarpés de la Vallemaggia, on a cultivé la vigne durant près de trois siècles pour finir souvent par l’abandonner faute de moyens et de combattants. Sur les hauteurs du village de Maggia, l’association pour la protection du patrimoine artistique et architectural de la vallée a décidé, voilà plus de vingt ans, de lui redonner vie. Un amour de vignoble en terrasses sur pergola à découvrir en grimpant à travers la forêt depuis le cœur du bourg en direction de la chapelle moyenâgeuse de Santa Maria della Pioda.

C’est là, sur une plateforme naturelle qui domine une cascade, que nos vignes héroïques se trouvent. Ce site unique visité, la randonnée se poursuit en enjambant un spectaculaire pont de pierre en direction de la sauvage Valle del Salto. Entre forêts et petits pâturages avec rustici et châtaigniers, de rive droite à rive gauche, on fait le tour de ce très beau vallon pour revenir vers nos ceps avant de retrouver Maggia. Le Tessin à l’état pur.

Infos pratiques

Balade au départ du village de Maggia, à 30 minutes en bus de la gare de Locarno. Une boucle de plus de 3 h 30 de marche comptant 720 m de montée pour autant de descente. Un magnifique chemin de pierre via la chapelle moyenâgeuse Santa Maria della Pioda et le petit vignoble qui l’entoure, puis de rive droite à rive gauche, à travers la sauvage Valle del Salto, parsemée de rustici, pour un retour à Maggia et ses cars postaux. www.invallemaggia.ch www.ticino.ch

Vaud

Au cœur du grand éboulement de l’Ovaille devenu vignoble d’exception

Début 1584, un gigantesque tremblement de terre secoue toute la région du Chablais. Le 4 mars, les profondes oscillations successives finissent par provoquer un formidable éboulement de boue et de roches de plus de 500 mètres de large qui des hauteurs de Plan-Falcon va descendre jusqu’à la plaine du Rhône, ensevelissant les villages de Corbeyrier et d’Yvorne. Comme dans la chanson, quelques années plus tard, on reconstruit plus beau qu’avant, plus à l’est.

Quant à l’éboulis, il est planté de vignes qui, par la nature de ce nouveau sol, deviennent rapidement un coteau réputé. C’est ce vaste domaine que notre balade du jour va arpenter en commençant comme il se doit par un crochet par le château d’Aigle pour ensuite, la Grande Eau traversée, filer à travers le vignoble en direction de Vers Morey. De là, en contournant le domaine de l’Ovaille, reliquat de l’éboulement (ovaille signifie en patois désastre, catastrophe), on rejoint le village d’Yvorne pour, toujours à travers les vignes, finir par regagner Aigle.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare d’Aigle. Une boucle de 2 h 30 de marche aisée. De la gare, direction le château d’Aigle, qui mérite le détour, pour ensuite traverser la Grande Eau, monter à travers le vignoble en direction de Vers Morey, contourner le domaine de l’Ovaille et son Château Maison Blanche, pour revenir vers Yvorne. Le village traversé, retour en direction d’Aigle et sa vieille ville jusqu’à la gare. www.chateauaigle.ch www.yvorne.ch

Du coude de l’Orbe à Arnex, perle du vignoble des Côtes

Non, le paysage vitivinicole vaudois ne se résume pas seulement à Lavaux. Au pied du Jura, la vigne s’y cultive depuis la nuit des temps. A preuve, cet acte de donation d’une vigne pas loin d’Eclépens datant de 814, la plus ancienne source écrite relative à la viticulture en Suisse romande. Mais voilà, les Côtes de l’Orbe, terre de rouges, ont toujours opté pour la discrétion. Leurs coteaux méritent pourtant largement qu’on s’y intéresse.

Je vous propose d’en découvrir l’une des perles au départ de la très belle ville d’Orbe. La rivière traversée, le chemin file en direction de Saint-Eloi, poursuit vers la petite forêt qui précède le Creux de Villars pour entrer dans le large vignoble d’Arnex-sur-Orbe. Au passage, on saluera un magnifique chêne, véritable sentinelle du domaine, avant d’arriver au village – qui vaut le détour –, pour gagner les vignes des Vaux puis la très belle parcelle de Mandrolaire. On retraverse ensuite le bourg en direction de la petite gare d’Arnex, but de la randonnée.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare d’Orbe, à 40 minutes en train de Lausanne. Une randonnée facile de moins de 2 h, d’abord à travers la campagne urbigène pour sillonner ensuite le vignoble d’Arnex-sur-Orbe, via le Creux de Villars, le village d’Arnex, les Vaux, puis Mandrolaire. Retour par le village jusqu’à la petite gare d’Arnex située à moins de 30 minutes de train de Lausanne. www.cotes-orbe.ch www.13coteaux.ch

Neuchâtel

D’un lac à l’autre, entre Saint-Blaise et Le Landeron via les vignes de Cressier

La balade du jour débute sur les rives du lac de Neuchâtel, au port de Saint-Blaise. De là, on gagne le cœur du village et ses belles bâtisses en pierre jaune caractéristique d’Hauterive. Le chemin remonte alors le Ruau, ce charmant petit ruisseau qui traverse la bourgade et ses 12 fameuses fontaines, pour longer la première vigne du parcours et filer à travers bois en direction des Champs Magnin.

Le sentier redescend alors vers Cornaux, qu’il traverse, pour remonter ensuite vers les vignobles des Chambrenons et des Crésilles jusqu’au cœur de Cressier. De là, le chemin grimpe en direction des Combes en surplombant des parchets aux doux noms de Derrière le Château, Les Côtes, Les Paradis, Gouttes d’Or, jusqu’à la hauteur de Derrière le Moulin. En redescendant le long de la rue de Nugerol, on atteint le bourg du Landeron, petit bijou médiéval, porte d’entrée du lac de Bienne. Une merveille de randonnée entre forêts et vignobles.

Infos pratiques

Balade au départ du port de Saint-Blaise, à 5 minutes en train de la gare de Neuchâtel. Moins de 3 h de marche facile, à flanc de coteau, en légère montée et descente entre les rives du lac de Neuchâtel et celles du lac de Bienne par vignobles et forêts. Une randonnée via Saint-Blaise et ses fontaines, Cornaux, Cressier et son château, jusqu’au bourg médiéval du Landeron. Retour à Neuchâtel en 15 minutes de train. www.commune-latena.ch www.lelanderon.ch

Entre Bevaix et Cortaillod où la vigne croît depuis 2000 ans déjà

Si c’est au début du XVIIe siècle que la vigne connaît son apogée en terre neuchâteloise avec plus de 1350 hectares – soit plus du double de la surface actuelle –, la fameuse plante grimpante est présente sur le littoral dès l’occupation romaine en 58 av. J.-C. Lieu emblématique de cette culture bimillénaire, les magnifiques coteaux qui, de Bevaix à Cortaillod, surplombent sur près de 3 kilomètres d’un seul tenant l’étroite bande côtière qui court le long de la rive gauche du lac de Neuchâtel.

On les approche au départ de la gare de Bevaix en suivant d’abord le chemin du Châtelard pour un petit crochet par l’ancienne abbaye bénédictine, avant de gagner les rives du lac, sa grève de galets et sa forêt riveraine. Le chemin file entre vignes et plan d’eau via la pointe du Grain jusqu’au port du Petit-Cortaillod avant de grimper sur Cortaillod, haut lieu du pinot noir, pour finir par rejoindre Boudry et les rives de l’Areuse.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Bevaix. 2 h de marche facile, d’abord en descente à travers le vignoble de Bevaix avec une halte à l’abbaye, jusqu’aux rives du lac. De là, à plat, via la pointe de Grain, jusqu’au port du Petit-Cortaillod avant de remonter, toujours au cœur des vignes, vers Cortaillod que l’on traverse pour gagner les bords de l’Areuse, jusqu’à l’arrêt du Littorail de Boudry, qui en 25 minutes vous amène au cœur de Neuchâtel. www.transn.ch www.j3l.ch

Fribourg

En Lavaux fribourgeois sur les terres des Faverges

Non, vous n’avez pas la berlue, il n’y a pas confusion, nous sommes bien au cœur de Lavaux, à un jet de pierre de Saint-Saphorin si cher à Gilles, et pourtant la terre y est fribourgeoise! On y trouve 15 hectares des meilleures vignes propriétés des Dzodzets depuis 900 ans déjà – d’abord de Guillaume de Glâne, qui en fait don à l’abbaye d’Hauterive. Ce sont les moines cisterciens qui des siècles durant vont façonner ce domaine en terrasses, qui passe brièvement aux mains du Collège Saint-Michel pour finalement revenir, fin XIXe, à l’Etat de Fribourg qui l’administre aujourd’hui encore.

Plus grand vignoble de Lavaux d’un seul tenant, le Domaine des Faverges, principalement planté de chasselas, dont les bâtiments viennent d’être entièrement rénovés, est totalement en culture biologique. Un bijou que l’on découvre au départ de Saint-Saphorin pour filer à travers les vignes jusqu’à Burignon avant de revenir sur les Faverges via les Saragines. Le domaine traversé, le chemin file en direction de Rivaz pour revenir vers Saint-Saphorin via les terrasses de Lavaux.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Saint-Saphorin. Une boucle de 1 h 30 de marche à travers le somptueux vignoble de Lavaux. Sur les hauts du village, direction Burignon, avant de revenir sur la gauche en direction des Saragines pour gagner les Faverges et descendre au chemin de la Cure, puis celui des Fosses jusqu’au chemin de Monteiller pour revenir à Saint-Saphorin. www.vignoblesdeletat.ch

Entre mont Vully et lac de Morat, sur les traces du bien nommé freiburger

Il est certes né à la station viticole de Freiburg im Breisgau en 1916 déjà, mais c’est sur les rives du lac de Morat que le freiburger, issu du croisement du pinot gris et du silvaner, a trouvé sa terre d’adoption. Un cépage confidentiel aux arômes d’ananas et de pamplemousse cultivé dans le Vully sur moins de 10 hectares. Avec un peu de chance, vous allez peut-être le croiser lors de votre balade du jour qui débutera à Môtier pour rapidement monter à travers les vignes en direction de Lugnore.

De là, en partant sur la droite, vous emprunterez le sentier qui longe le vignoble par le haut en direction des Roches Grises et leurs fameuses grottes creusées dans la molasse. Ce sera ensuite, toujours au cœur du coteau, les Joyeuses, le Bet Jaune jusqu’au Closet avant de redescendre sur Nant et ses rives du lac que vous longerez jusqu’à Praz. Retour alors à travers les vignes en direction de Môtier et ses très belles maisons patriciennes vigneronnes du XVIIe siècle, histoire de joyeusement boucler cette délicieuse boucle.

Infos pratiques

Balade au départ de Môtier, à 50 minutes de train et bus de la gare de Fribourg. Une randonnée de près de 2 h 30 de marche d’abord en légère montée jusqu’à Lugnore, puis à plat à travers le vignoble du Vully, via les Roches Grises, les Joyeuses, le Bet Jaune, le Closelet pour redescendre sur Nant et ses rives du lac en poursuivant par Praz avant de rallier Môtier, le point de départ. www.mont-vully.ch www.fribourg.ch

Berne

Sur les contreforts du Spiezberg avec le lac de Thoune pour témoin

Elle est l’une des plus belles baies d’Europe, l’anse de Spiez, idéalement située à mi-parcours du lac de Thoune. Un petit golfe planté de vignes des siècles durant avant que les maladies n’en décident autrement. Un raisin pourtant de retour sur les pentes du Spiezberg, qui domine la baie depuis presque cent ans maintenant. Un vignoble de plus de 11 hectares que l’on rejoint au départ du château de Spiez pour gagner les hauteurs de Katzenstein pour filer ensuite, toujours à travers les vignes, jusqu’à Vogelsang.

De là, la balade se poursuit à travers les forêts du Spiezberg jusqu’à Weidli. On revient alors sur ses pas à l’étage supérieur de la forêt puis par les vignes au cœur du vieux Spiez avant de longer le lac jusqu’à la hauteur de Gygerrain. A sa droite, on emprunte alors le Kummliweg qui conduit à la vigne du même nom, pour finir par traverser la forêt de Bürg. Via ensuite l’Oberlandstrasse et la Kappellenstrasse, on retrouve la gare de Spiez. La boucle est bouclée.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Spiez. Plus de 3 h de marche qui vous conduisent d’abord au château de Spiez, puis à travers les vignes vers les sommets forestiers du Spiezberg que l’on sillonne jusqu’à Weidli. De là, le chemin revient par bois et vignobles au port de Spiez pour longer le lac jusqu’à la hauteur de Gygerrain avant de revenir à la gare de Spiez via la forêt de Bürg, l’Oberlandstrasse et la Kappellenstrasse. www.spiez.ch www.alpineweinkultur.ch

Schwytz

Sur les traces du räuschling au cœur du lac de Zurich mais en terre schwytzoise

«Une île entre le ciel et l’eau», chantait Serge Lama. Une surface de 11 hectares, l’équivalent de 16 terrains de football, propriété de l’abbaye d’Einsiedeln depuis plus de mille ans, située certes en plein cœur du lac de Zurich, mais du coup résolument schwytzoise. Ufenau, c’est son nom, la plus grande île de Suisse, est plantée de vignes depuis la nuit des temps. Outre le pinot noir, on y trouve un cépage rare, le räuschling, qui, bien qu’originaire d’Allemagne, n’a survécu qu’en Suisse.

Un petit bijou d’îlot à découvrir à l’issue d’une très belle marche au départ de Rapperswil, en terre saint-galloise. Le chemin emprunte une longue succession de passerelles en bois, la plus longue de Suisse, qui traverse le lac tout en longeant de charmantes roselières pour rallier Pfäffikon et son débarcadère. De là, c’est en bateau que vous rejoignez l’île d’Ufenau, ses petites églises médiévales et ses vignes toujours propriétés des moines d’Einsiedeln.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Rapperswil à 40 minutes en train de Zurich. Une marche vraiment aisée d’à peine 2 h, d’abord de Rapperswil à Pfäffikon, le long des 841 m de passerelles qui traversent le lac de Zurich puis à travers champs et prairies jusqu’au débarcadère pour Ufenau. Après 10 minutes en bateau, vous êtes sur l’île, dont vous pouvez faire le tour. Le retour peut se faire par le même chemin ou via la liaison directe en bateau jusqu’à Rapperswil. www.zsg.ch www.klosterkellerei.ch





Valais

Sur le toit viticole de l’Europe, de Viège à Visperterminen au cœur du heida

Imaginez de spectaculaires gradins en continu, plantés de vignes depuis des centaines d’années, allant de la plaine jusqu’à 1150 m d’altitude. On est dans le plus haut vignoble d’Europe, où le heida règne en maître. Ce savagnin blanc d’avant le phylloxéra est toujours cultivé par plus de 500 petits récoltants sur les hauteurs de Viège. Une rareté qui se déploie dans un paysage à couper le souffle entre murs en pierres sèches, petits bisses, forêts et pâturages.

Près de 750 m de montée au départ du vieux Viège en passant par Bächji, Oberstalden jusqu’à Visperterminen et ses 1336 m d’altitude. Une première partie résolument viticole qui témoigne de l’extrême ténacité de ses paysans d’autrefois, déterminés, malgré la déclivité des lieux, à produire leur vin quotidien. Depuis Oberstalden, on sillonne de petites parcelles de pâturages et de bosquets le long d’un délicieux chemin de pierre conduisant jusqu’au cœur de Visperterminen.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Viège. De 2 h 30 à 3 h de marche pour 750 m de montée d’abord le long du sentier didactique des vignobles, marqué par une petite grappe, en passant par Bächji et Oberstalden, puis du sentier culturel de Tärbinu jusque sur les hauteurs de Visperterminen. Le retour sur Viège se fait en 25 minutes de car postal. A noter que, si la déclivité vous retient, vous pouvez faire l’itinéraire dans l’autre sens au départ de Visperteminen. www.heidadorf.ch

Aux portes de l’Entremont sur les traces du goron de Bovernier

Pour rallier le singulier vignoble du jour, on va depuis la gare de Martigny rejoindre la fameuse Via Francigena, un des principaux chemins de pèlerinage européens moyenâgeux reliant Canterbury à Rome. Très vite après avoir traversé Martigny-Croix, le chemin qui longe la rive droite de la Dranse se fait plus étroit et commence à grimper à travers la large forêt de Ravoire pour finir par surplomber la vigne du Molard, l’un des parchets du domaine de Bovernier.

C’est là que le sentier redescend en zigzaguant à travers le vignoble, qui peut s’enorgueillir d’être le seul à détenir encore un cépage rare venu de la vallée d’Aoste voisine, le goron de Bovernier. A ne pas confondre avec une dôle déclassée, ce raisin sauvé de l’oubli par les autorités communales donne un vin très coloré aux arômes, dit-on, d’airelle et de framboise. Avec un peu de chance, vous pourrez le déguster à Bovernier même avant de reprendre le train pour Martigny.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Martigny, d’abord en suivant la Via Francigena le long de la Dranse, puis peu avant le pont du Beauregard, toujours en rive droite, en grimpant le long des contreforts de la forêt de Ravoire jusqu’au sommet du vignoble de Bovernier. Là, le chemin rejoint la route des vignes qui traverse le vaste domaine en zigzag jusqu’aux rives de la Dranse, que l’on traverse pour rejoindre Bovernier et sa gare. Compter 3 h 15 de marche pour la totalité de la randonnée. www.bovernier.ch www.tmrsa.ch

De Saint-Pierre-de-Clages aux contreforts du Haut de Cry

En remontant la vallée du Rhône, à quelques encablures de Sion, on ne peut le manquer tant il marque le paysage de sa présence avec ses impressionnantes parois rocheuses: c’est le Haut de Cry. Un massif qui sert d’écrin à Chamoson, la plus vaste commune viticole du Valais avec ses 420 hectares qui se déploient sur le cône de déjection de la Losentze. Un vignoble d’exception que l’on va parcourir au départ de Saint-Pierre-de-Clages et son église romane, pour filer en direction des vignes en terrasses des hauts de Chamoson, sous les falaises du Haut de Cry.

De là, on rejoint le hameau de Némiaz, puis celui de Grugnay pour poursuivre le long du bisse du Poteu jusqu’aux rives de la tumultueuse Losentze que l’on descend d’abord en rive gauche, via le Sentier des amoureux, puis en rive droite après avoir franchi le pont suspendu, jusqu’au cœur de Chamoson. C’est en redescendant ensuite à travers le vignoble que l’on retrouve Saint-Pierre-de-Clages, qui abrite, faut-il le rappeler, le Village suisse du livre.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Chamoson, à 10 minutes en train de Sion. Une boucle d’environ 3 h de marche – dont 360 m de montée pour autant de descente – via Saint-Pierre-de-Clages, les vignes en terrasses des hauts de Chamoson, les hameaux de Némiaz et de Grugnay, le bisse du Poteu, les rives de la Losentze par le Sentier des amoureux, Chamoson et retour sur Saint-Pierre-de-Clages à travers le vignoble de Chamoson. www.chamoson.ch

Jura

Sous la Côte sur la Fin, à la découverte du vignoble jurassien

Vous n’en croyez pas vos oreilles, de la vigne dans le canton du Jura! Alors, il ne s’agit bien sûr que de quelques lignes, 18 hectares sur les quelque 15 000 que compte la Suisse. Il n’empêche, depuis l’entrée en souveraineté du canton du Jura, une poignée de pionniers s’y sont mis. C’est notamment le cas de la famille Blattner, à un jet de pierre du village de Soyhières, qui, dans le petit vallon sous la Côte sur la Fin, exploite depuis plus de trente ans une petite surface viticole de 4 hectares, plantée de variétés résistantes aux champignons.

Une curiosité à découvrir au départ de Delémont en empruntant la ViaJura. Depuis la gare, le chemin grimpe sur les hauts de la ville jusqu’au lieu-dit le Mexique, pour gagner un très beau sentier d’abord bordé de chênes, puis à travers bois et prés, via les successions du Vorbourg jusqu’au village de Soyhières. De là, on remonte la Réselle de Soyhières jusqu’à la route des Forts Champs, qui sur la droite conduit jusqu’à notre singulier vignoble.

Infos pratiques

Balade au départ de la gare de Delémont. En suivant la ViaJura, on grimpe vers les sommets de la ville, pour gagner les sites du Vorbourg et redescendre ensuite sur Soyhières. Le village traversé, 800 m plus loin, le chemin quitte la ViaJura pour, sur la droite, emprunter la route des Forts Champs jusqu’aux vignes. Compter 3 h de marche de Delémont au vignoble, retour jusqu’à Sohyières, d’où l’on rejoint Delémont en bus. www.domaineblattner.ch