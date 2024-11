Un tout nouveau centre d'accueil des migrants (EVAM) consacré aux femmes ayant subi des violences domestiques et sexuelles accueillera 95 migrantes avec ou sans enfants d'ici 2025.

Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

L'Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) va ouvrir dans le courant 2025 un foyer non mixte sur le site de Rivesrolle à Rolle (VD). Il pourra accueillir 95 migrantes, avec ou sans enfant, et disposera d’un espace spécialement consacré aux femmes ayant subi des violences domestiques et sexuelles.

La Cheffe du Département de l’économie, de l’innovation et du patrimoine (DEIEP) Isabelle Moret a donné son aval à la création de ce foyer, indique le Conseil d'Etat jeudi dans un communiqué. Son ouverture a récemment été mise à l’enquête, indique-t-il en réponse à une interpellation parlementaire.

Cette nouvelle mesure vient compléter le dispositif mis en place dès l'été 2022 par le gouvernement pour renforcer l’accompagnement des femmes migrantes, victimes de violence domestique. Parmi les mesures mises en place, l'uniformisation à 60 jours de la durée d’hébergement d’urgence au Centre Malley Prairie (CMP), les informations spécifiques sur le droit de séjour par le Service de la population (SPOP) et un accompagnement juridique et administratif renforcé auprès de diverses institutions sociales.

Des mesures au bilan positif

Le gouvernement tire un bilan positif de ces mesures. Le nombre de femmes victimes de violence domestique sans statut bénéficiant d’un hébergement au CMP est en nette augmentation depuis l’uniformisation de l’hébergement à 60 jours en septembre 2022. Le CSP Vaud, de son côté, a pu fournir un accompagnement renforcé dans 682 consultations pour 169 personnes entre avril 2023 et mars 2024.

Le Conseil d'Etat rappelle également la campagne de communication lancée en février dernier par le Bureau de l'égalité afin d’informer les femmes migrantes victimes de violence domestique des services d’aide à leur disposition. La campagne a été rediffusée dans tout le canton début septembre.