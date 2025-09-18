Après plus de 50 ans, la famille Loretan cède les remontées mécaniques de la Gemmi à Loèche-les-Bains à Gemmi Holding. Wolfgang Loretan restera directeur jusqu'en 2026 pour assurer la continuité.

Les remontées de la Gemmi à Loèche-les-Bains ont un nouveau proprio

Les remontées mécaniques de la Gemmi, à Loèche-les-Bains (VS), changent de propriétaire. Après plus de cinq décennies, la famille Loretan a cédé son entreprise à la société Gemmi Holding, elle aussi basée dans la station thermale.

«Nous avons construit et développé cette entreprise avec beaucoup de passion pendant trois générations», déclare Wolfgang Loretan, directeur général de longue date, cité dans un communiqué de la commune publié jeudi. Actionnaire majoritaire de Gemmi Holding, l'entrepreneur Roger Büchel est aussi l'ancien directeur général du Centre des congrès de Zurich.

«Les nouveaux propriétaires continueront à gérer l'entreprise comme une structure indépendante et familiale, dans le but de développer la destination alpine sans lui faire oublier son identité», assurent les autorités.

Rôle central dans la région

La société cédée comprend les remontées mécaniques de la Gemmi, mais aussi le restaurant panoramique, l'hôtel Gemmi Lodge 2350, le téléphérique de Daubensee et de nombreuses attractions estivales et hivernales.

Le directeur Wolfgang Loretan «restera dans l'entreprise» jusqu'à 2026 au moins «afin d'assurer la continuité pour les employés, les clients et les partenaires». A noter que Gemmi Holding est en mains privées et dispose d'un actionnariat entièrement suisse.

La Gemmi est l'une des destinations touristiques les plus importantes de la région et reçoit plus de 230'000 visiteurs par an et près de 12'000 nuitées au Gemmi Lodge 2350. Loèche-les-Bains totalise, quant à elle, 750'000 nuitées par an.