Les contrôleurs du Laboratoire cantonal bernois ont analysé l'an dernier près de 12'000 échantillons de denrées alimentaires, d'eau potable et d'amiante. Ils ont constaté des non-conformités dans 1174 échantillons et dénoncé 198 entreprises.

Ces non-conformités représentent près de 15% des cas, contre environ 16% en 2023. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Sur les près de 12'000 échantillons analysés en 2024, 7984 ont été déclarés conformes, précise dans un communiqué la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement du canton de Berne. En revanche, 1174 échantillons ont donné matière à contestation. Ces non-conformités représentent près de 15% des cas, contre environ 16% en 2023.

Sur les 6937 qui ont été inspectées, le nombre d'entreprises du secteur alimentaire - restaurants, boulangeries, exploitations agricoles, etc. – présentant un risque global élevé ou très élevé est également en légère baisse (199, contre 206 en 2023).

Le risque est dû à des manquements aux prescriptions d'hygiène, d'autocontrôle ou d'étiquetage, à des températures trop hautes pour le stockage d'aliments précuits ou encore à un défaut d'hygiène lors de la préparation des denrées alimentaires, détaille le communiqué.

La plupart des échantillons son «irréprochables»

Lorsque le laboratoire constate un manquement, il ordonne à l'entreprise d'y remédier. Si celui-ci est grave, il dépose une dénonciation pénale. Ainsi, 198 cas ont été dénoncés l'an dernier, un taux largement inférieur à celui de 2023 (274 dénonciations). Sept entreprises ont par ailleurs été contraintes de fermer en 2024, contre dix en 2023.

Le Laboratoire a aussi prélevé et analysé environ 2300 échantillons d'eau potable l'an dernier sur le territoire cantonal. Le but était de déterminer leur teneur en germes microbiologiques et en substances chimiques. De ce point de vue, le bilan est positif: «La plupart des échantillons d'eau potable que nous avons analysés était irréprochables», se réjouit le chimiste cantonal Otmar Deflorin, cité dans le communiqué.

Le Laboratoire précise toutefois que, de manière générale, l'eau potable est «de plus en plus affectée par les produits chimiques, les émissions industrielles et la pollution. A cela s'ajoute le défi des événements climatiques extrêmes.»