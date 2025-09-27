DE
Réveil blanc en montagne
Les premières neiges sont tombées, 50 cm sont attendus!

Alors qu'il a plu en plaine, les premières neiges sont tombées en montagne.
Johannes Hillig et ATS Agence télégraphique suisse

Des photos de lecteurs montrent la neige tomber samedi matin à Bettmeralp, dans le canton du Valais. L’auberge de montagne First à Grindelwald, dans le canton de Berne, s’est elle aussi réveillée sous un manteau blanc. Beaucoup de neige fraîche! Et cela devrait continuer pour l’instant.

La limite des chutes de neige oscille entre 1800 et 2100 mètres, comme MétéoSuisse l’avait déjà annoncé vendredi. Les Alpes occidentales et méridionales sont particulièrement concernées. Jusqu’à 50 centimètres sont attendus!

Que la neige tombe dès maintenant n’étonne pas le météorologue Roger Perret de MeteoNews. «Pour la saison, la limite des chutes de neige n’est pas si basse», a-t-il expliqué cette semaine au Blick.

Belle météo pour la semaine prochaine

Alors qu’il neige en montagne, la pluie domine en plaine ce samedi matin, à part en Suisse romande. De nombreux endroits resteront humides avant que le ciel ne se dégage dans l’après-midi et en soirée. Et dimanche s’annonce sec.

Localement, il fera même encore très doux, avec jusqu’à 18 degrés, même si le seuil des 20 degrés ne sera pas franchi. La semaine prochaine devrait aussi être agréable: peu de pluie et des températures en hausse.

Mais l’été est bel et bien terminé. Sur le plan astronomique, l’automne a débuté le 22 septembre. D’un point de vue météorologique, il avait déjà commencé le 1er septembre.

