Des milliers de places d'apprentissage restent à pourvoir

Le nombre de places d'apprentissage vacantes en Suisse a diminué de 25% par rapport à l'année dernière. Environ 6400 postes restent à pourvoir, principalement dans la construction, la restauration et l'industrie des machines.

1/2 Le secteur de la construction recherche encore de nombreux apprentis (image d'illustration). Photo: STEFFEN SCHMIDT

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 6400 places d'apprentissage étaient encore à pourvoir en Suisse à la mi-août, au début de l'année scolaire, en particulier dans la construction, la restauration et l'industrie des machines. C'est un quart de moins qu'il y a douze mois (8500).

Ces chiffres, publiés vendredi par la plateforme Yousty sur l'apprentissage, montrent que les entreprises ont cette année moins de difficultés à recruter. Le nombre de jeunes souhaitant effectuer un apprentissage a aussi augmenté, a précisé la porte-parole de Yousty Lale Scirocco à Keystone-ATS.

En outre, les entreprises ont mené des campagnes actives, notamment sur les réseaux sociaux. Sur les 6400 places à pourvoir, près de 1800 concernent le secteur de la construction, 600 la restauration et autant l'industrie des machines ainsi que la santé.

Trop peu de cuisiniers

La baisse du nombre de postes à pourvoir ne signifie pas pour autant que le problème du manque de main-d'oeuvre qualifiée soit résolu, a précisé Mme Scirocco, d'autant que de nombreux spécialistes s'apprêtent à partir à la retraite.

Des professions sont en souffrance. Par exemple, le nombre d'apprentis cuisiniers a baissé de 14% ces dix dernières années. Celui des jeunes actifs dans la construction de routes a reculé de 4%.

D'une façon générale, les métiers manuels doivent se battre pour attirer des candidats et des talents. «Dans un monde toujours plus numérisé, les jeunes tendent à délaisser ces professions» (hors bureaux), a précisé la porte-parole.

En outre, un métier comme celui de cuisinier suppose de la passion. Rares sont les jeunes qui envisagent cette profession comme «deuxième choix» après avoir essuyé un refus dans un autre secteur.

60% des jeunes

A fin mai, 54'500 jeunes avaient signé un contrat d'apprentissage pour 2025, selon les chiffres officiels de la Confédération, soit 1300 de plus qu'un an plus tôt.

Environ 60% des jeunes Suisses s'intéressent à un apprentissage. Les filières les plus convoitées, depuis plusieurs années, sont celles d'employés de commerce, suivis par la santé, l'informatique et le commerce de détail.