Un sondage mené auprès des chasseurs valaisans met en lumière leur volonté de modifier les périodes de chasse et de repenser le système de gestion du bouquetin. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un sondage auprès des chasseurs valaisans révèle leur souhait d'adaptation des périodes de chasse ainsi que d'une refonte du système actuel de régulation du bouquetin. Dans les grandes lignes sinon, les chasseurs interrogés s'estiment satisfaits de la législation actuelle

Entre le 3 février et le 5 mars 2025, les 4052 personnes ayant suivi une formation de chasseur dans le canton du Valais ont eu la possibilité de participer au sondage mis en place par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). Cette consultation visait à refléter de manière représentative les opinions, besoins et souhaits des chasseurs lors de la révision annuelle de la législation sur la chasse, a indiqué vendredi le canton. Au total, 2080 chasseurs, soit plus de 80% des nemrods actifs dans le canton (ils sont environ 2500 à prendre leur permis chaque année), y ont répondu, souligne l'Etat du Valais dans son communiqué.

Le SCPF a procédé à l'analyse complète du sondage et de la faisabilité de la mise en oeuvre des différents souhaits exprimés par les chasseurs valaisans. «Dans les grandes lignes, les résultats mettent en avant la satisfaction de ces derniers. Toutefois, une adaptation des périodes de chasse ainsi qu'une refonte du système actuel de régulation du bouquetin sont souhaitées», est-il écrit.

Le sondage fait également ressortir la volonté des chasseurs de pouvoir utiliser des réducteurs de son (silencieux) durant la chasse. Ce souhait a été pris en compte et sera mis en oeuvre pour la saison de chasse 2025-2026, annonce le canton. Il a également été intégré dans les adaptations annuelles de la législation.