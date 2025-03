Selon une étude, l'intervention humaine réduit de 20% la biodiversité Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les milieux naturels influencés par l'homme présentent un cinquième de moins d'espèces de plantes et d'animaux. Une étude menée par des chercheurs suisses le révèle mercredi dans la revue spécialisée «Nature».

Les chercheurs de l'Université de Zurich et de l'institut fédéral de recherche sur l'eau Eawag ont rassemblé des données issues de 2100 études, qui comparaient la biodiversité sur près de 50'000 sites influencés par l'homme avec près de 50'000 sites immaculés. «Il s'agit d'une des plus grandes synthèses jamais réalisées dans le monde sur les effets de l'être humain sur la biodiversité», souligne le chercheur Florian Andermatt, cité dans le communiqué des deux institutions.

Modification des communautés d'espèces

Les résultats de l'étude sont indiscutables. Ils ne laissent aucun doute sur «l'impact dévastateur» de l'être humain sur la biodiversité dans le monde entier, déplorent les chercheurs.

Non seulement, le nombre d'espèces diminue, mais en plus, la composition des communautés d'espèces se modifie. Dans les régions de haute montagne, par exemple, des plantes spécialisées sont menacées par des espèces venues d'altitudes plus basses et ce, en raison du changement climatique. Les plus importants glissements de ce genre concernent les microbes et les champignons.

Déforestation et nivellement des prairies

La pollution et les modifications de l'espace vital, tels que la déforestation et le nivellement des prairies ont un impact particulièrement négatif sur le nombre d'espèces et la composition des communautés d'espèces, constatent les chercheurs. Les effets du changement climatique, les espèces invasives et l'exploitation directe par l'homme, telle que la chasse et la pêche sont un peu plus faibles.

Cela ne signifie pas que le changement climatique est moins problématique pour la biodiversité que les principaux facteurs constatés, estime Florian Altermatt. «Mais ses effets ne sont probablement pas encore détectables dans toute leur ampleur aujourd'hui.»