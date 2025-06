La justice zurichoise rejette la plainte de la Fédération des consommateurs suisses contre ON, accusé de greenwashing. La FRC renonce à faire recours, jugeant la démarche trop coûteuse et incertaine.

La FRC essuie un revers en justice contre la marque ON, portée par Federer

La FRC essuie un revers en justice contre la marque ON, portée par Federer

La plainte de la FRC visait le modèle Cloudneo de la marque ON.

Solène Monney Journaliste Blick

Face au géant de l'équipementier sportif suisse ON, la Fédération romande des consommateurs (FRC) jette l'éponge. En effet, la justice zurichoise a tranché: elle a rejeté la plainte de l'organisation contre la célèbre marque, accusée de greenwashing concernant son abonnement de recyclage de baskets. Face à cette décision, la FRC annonce, jeudi 26 juin, ne pas faire recours, jugeant la démarche trop couteuse et incertaine.

La marque de chaussure, dont Roger Federer est actionnaire, promettait à travers un abonnement mensuel de 35 francs de recycler à «100%» un modèle. Seulement qu'une enquête de «Temps Présent» avait montré que deux ans après le lancement du concept, les produits n'avaient pas été recyclés une seule fois.

La FRC s'était alors décidée en février de cette année à déposer une plainte pénale, estimant qu’il y avait violation de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) et «que les consommateurs qui ont conclu un abonnement pour ces produits l’ont fait sur la base d’informations lacunaires».

La FRC choquée

La justice zurichoise a abouti à la conclusion qu'il n'y avait aucune violation de la LCD. L'affaire est donc classée, le procureur estimant que les dirigeants de ON ont certes usé d'une stratégie marketing «habile», mais admissible.

«Cette décision est choquante à notre avis, car elle donne un mauvais signal en ce qui concerne l’allégation «recyclé» ainsi que d’autres promesses basées sur l’environnement, qui servent à vendre de nombreux produits», tonne la FRC dans un communiqué diffusé jeudi 26 juin.

Pour Aurélie Gigon, responsable juridique à la FRC, l'approche de ON n'est pas la bonne: «L’information donnée au consommateur doit être suffisamment claire et transparente, c’est-à-dire qu’elle doit préciser qu’il s’agit d’un engagement futur, non encore concrétisé.»

ON se félicite

De son côté, ON, se «félicite de la décision des autorités zurichoises de rejeter la plainte déposée par la FRC», rapporte la RTS. «Ce résultat affirme notre ferme conviction que les allégations manquaient de fondement juridique et factuel.»