Récolte dans le canton de Vaud Quatre demi-journées pour se débarrasser de ses armes inutiles

Le canton de Vaud organise quatre demi-journées pour déposer des armes privées et des munitions indésirables. Les collectes auront lieu à Aigle et Payerne le 9 novembre, puis à Yverdon et Nyon le 16 novembre.