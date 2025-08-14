DE
FR

Quatre suspects arrêtés
Plusieurs coups de feu sur un magasin bernois

Des coups de feu ont été tirés sur un magasin à Huttwil dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre suspects ont été arrêtés suite à l'incident qui n'a fait aucun blessé. La police a saisi une arme à feu.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Quatre suspects ont été arrêtés après des coups de feu sur un magasin à Huttwil (BE). (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la nuit de mardi à mercredi sur un magasin à Huttwil. Aucun blessé n'est à déplorer et la police a mis la main sur plusieurs suspects.

Selon les premières constatations, un inconnu a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un local commercial de la Bernstrasse avant de prendre la fuite en voiture, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué. Une personne se trouvait dans les locaux au moment des tirs, mercredi vers 3 heures du matin, mais elle n'a pas été blessée.

La police a rapidement identifié plusieurs suspects. Quatre hommes ont finalement été arrêtés et emmenés au commissariat mercredi après-midi. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Les forces de l'ordre ont par ailleurs saisi une arme à feu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus