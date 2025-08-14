Publié: il y a 51 minutes

Des coups de feu ont été tirés sur un magasin à Huttwil dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre suspects ont été arrêtés suite à l'incident qui n'a fait aucun blessé. La police a saisi une arme à feu.

Plusieurs coups de feu sur un magasin bernois

Quatre suspects ont été arrêtés après des coups de feu sur un magasin à Huttwil (BE). (image d'illustration) Photo: Pius Koller

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la nuit de mardi à mercredi sur un magasin à Huttwil. Aucun blessé n'est à déplorer et la police a mis la main sur plusieurs suspects.

Selon les premières constatations, un inconnu a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un local commercial de la Bernstrasse avant de prendre la fuite en voiture, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué. Une personne se trouvait dans les locaux au moment des tirs, mercredi vers 3 heures du matin, mais elle n'a pas été blessée.

La police a rapidement identifié plusieurs suspects. Quatre hommes ont finalement été arrêtés et emmenés au commissariat mercredi après-midi. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Les forces de l'ordre ont par ailleurs saisi une arme à feu.