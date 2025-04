Deux nouvelles arrestations ont été effectuées dans l'affaire de la dispute mortelle à Dietikon (ZH) du 30 mars. Un Suisse de 27 ans et un Tunisien de 34 ans ont été appréhendés, portant le total à quatre suspects en détention pour le meurtre d'un homme de 44 ans.

Deux nouvelles arrestations ont été effectuées à Dietikon (ZH). (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Deux nouvelles arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'enquête sur une dispute qui a coûté la vie à un homme de 44 ans le 30 mars à Dietikon (ZH). Au total, quatre personnes ont été arrêtées dans cette affaire.

Les deux nouveaux suspects ont été arrêtés vendredi. Il s'agit d'un Suisse de 27 ans et d'un Tunisien de 34 ans, ont indiqué lundi la police cantonale zurichoise et le Ministère public. Un Suisse de 30 ans et un homme âgé de 20 ans originaire du Sri Lanka ont déjà été placés en détention dans le cadre de l'enquête.

Le dimanche 30 mars, un homme de 44 ans a été tué au cours d'une dispute dans un appartement à Dietikon. Le Suisse de 30 ans a été arrêté le jour même sur le lieu du crime. L'homme originaire du Sri Lanka a été appréhendé deux jours plus tard.