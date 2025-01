Boeing a perdu près de 12 milliards de dollars en 2024

Boeing connaît depuis 2023 de nombreux problèmes de qualité, qui ont culminé avec un incident en vol en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 livré en octobre (archives). Photo: NEIL HALL

Boeing, qui avait lancé jeudi un avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre, a annoncé mardi une lourde perte sur l'ensemble de l'année 2024 qui a été marquée par des problèmes de qualité de sa production et par un conflit social. «Bien que l'année ait été difficile, nous constatons des signes encourageants de progrès tandis que nous œuvrons à changer notre groupe», a déclaré Kelly Ortberg, patron de Boeing depuis l'été, dans un message adressé aux employés.

La perte nette annuelle a atteint 11,82 milliards de dollars (10,67 milliards de francs au cours du jour), contre -2,22 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 66,52 milliards de dollars, soit 14% de moins que l'année précédente. Le constructeur aéronautique américain perçoit, en général, près de 60% du prix de ses avions à la livraison. Or, il connaît depuis 2023 de nombreux problèmes de qualité, qui ont culminé avec un incident en vol en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 livré en octobre.

Il a dû établir, contraint par le régulateur de l'aviation civile (FAA), un plan pour remédier à la situation qui a fortement ralenti ses cadences de production. A cela s'est ajoutée une grève de plus de cinquante jours à l'automne qui a paralysé deux usines cruciales (737, 767, 777/777X et plusieurs programmes militaires).

Des tests suspendus en août

L'avionneur a dévoilé mi-janvier des livraisons annuelles en fort recul, tombant au plus bas depuis 2021 avec seulement 348 avions commerciaux remis à leurs propriétaires en 2024. Au cours du seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 15,24 milliards, contre 22,02 milliards un an plus tôt, et la perte nette ressort à 3,86 milliards contre une perte nette de 23 millions un an plus tôt. La perte nette par action à données comparables, référence pour les marchés, s'établit à 5,90 dollars contre une perte nette proforma de 47 cents un an plus tôt. Il avait annoncé jeudi qu'elle serait de 5,46 dollars.

Il a passé des charges exceptionnelles de 2,8 milliards de dollars avant impôts sur le quatrième trimestre, après avoir déjà enregistré 5 milliards de charges au trimestre précédent. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing progressait de 0,47%.

Concernant l'activité, M. Ortberg a indiqué aux employés que la cadence de production du 787 Dreamliner avait atteint en fin d'année l'objectif des cinq par mois et que les tests de certification de son nouveau gros porteur, le 777-9 avaient repris début 2025. Ces tests avaient été suspendus en août après la découverte d'une pièce défaillante. M. Ortberg a précisé avoir une «bonne maitrise sur la façon de résoudre» ce problème. Les livraisons de ce biréacteur, qui devaient commencer initialement en 2020, sont désormais attendues pour 2026.

M. Ortberg a précisé que la branche aviation commerciale (BCA) allait aussi se concentrer sur l'obtention de la certification du 737 MAX 7 et du 737 MAX 10, version respectivement la plus petite et la plus grande de la famille du 737 MAX, son avion le plus vendu. Le premier, présenté en mars 2018, devait être livré à partir de 2019. Le second, dont le premier vol date de juin 2021, devait être livré à partir de 2023. De nombreuses compagnies aériennes ont dû revoir leurs programmes de vols du fait de ces retards successifs. Concernant sa branche Défense et Espace, en difficulté du fait de contrats à prix fixes, le patron du groupe a précisé qu'un accord avait notamment été trouvé avec l'armée de l'air américaine sur l'un des programmes.