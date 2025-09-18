Dernière mise à jour: il y a 29 minutes

Un grave accident de la circulation s'est produit jeudi matin à Puidoux. Une collision entre deux véhicules à entraîné la mort d'une conductrice. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Une conductrice décède dans un accident de la route à Puidoux

L'accident s'est produit jeudi matin 18 septembre à la sortie de la zone industrielle de la Vulpillière à Puidoux.

Léa Perrin Journaliste Blick

Un grave accident de la route a coûté la vie à une automobiliste jeudi matin 18 septembre à Puidoux (VD), annonce la police cantonale vaudoise. Pour des raisons que l’enquête devra éclaircir, deux voitures sont entrées en collision à la sortie de la zone industrielle de la Vulpillière.

La conductrice de l’un des véhicules, une Suissesse de 44 ans domiciliée dans le canton de Fribourg, est décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours. L’autre automobiliste a été transporté au CHUV. Ses jours ne sont pas en danger.

La route principale a été fermée plusieurs heures afin de permettre les constatations. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a confié l’enquête aux spécialistes de l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise.