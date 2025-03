À l'occasion du 8 mars, la Jeunesse socialiste suisse dénonce les féminicides et la violence patriarcale. Le mouvement réclame des actions concrètes, dont l'application de la Convention d'Istanbul, pour protéger les femmes en Suisse.

La Jeunesse socialiste suisse se mobilise contre les féminicides à l’occasion de la Journée de lutte pour les droits des femmes. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) se mobilise contre les féminicides à l’occasion de la Journée de lutte pour les droits des femmes, samedi. Des affiches portant l'inscription «Dis-le: féminicide» ont été accrochées dans neuf villes de Suisse afin de rendre visible la violence.

«Huit femmes ont déjà été tuées en 2025 en raison de leur genre», relève la JS Suisse dans un communiqué. Or, les féminicides ne sont «que la pointe de la violence patriarcale», poursuit-elle: une femme sur cinq en Suisse a déjà subi des actes sexuels non désirés, environ 20’000 infractions dans le domaine de la violence domestique sont signalées chaque année, et la plupart des actes ne sont jamais dénoncés, selon les chiffres fournis.

«Les féminicides sont encore considérés comme des délits mineurs et la violence patriarcale est passée sous silence, ce qui coûte des vies», estime Julien Berthod, vice-président de la Jeunesse socialiste suisse.

Le mouvement demande à la Confédération la mise en oeuvre immédiate de la Convention d'Istanbul, qui vise à protéger les femmes contre toute forme de violence, un programme national de prévention à l’adresse des hommes et une journée officielle de commémoration pour toutes les victimes de la violence patriarcale.