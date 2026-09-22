En Suisse, les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte ont atteint un record en 2025 avec 164'336 cas, soit une hausse de 3,4%. La Conférence COPMA alerte sur la surcharge des services d'aide.

La protection de l'enfance et de l'adulte face à un nombre record de mesures

La protection de l'enfance et de l'adulte face à un nombre record de mesures

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de cas traités par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a atteint un nouveau record l'an dernier. A la fin 2025, 164'336 personnes faisaient l'objet d'une mesure en Suisse, soit une hausse de 3,4% comparé à l'année précédente.

Fin 2025, 51'188 enfants et 113'148 adultes bénéficiaient d’une mesure de protection ordonnée par l’APEA, indique mardi la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA). Par rapport à l'année précédente, ce sont 5402 personnes de plus (1313 enfants et 4089 adultes).

Ces chiffres confirment la progression constante observée depuis le début des relevés statistiques dans les années 1990, à raison de 2 à 3% par an. La tendance est particulièrement marquée sur la dernière décennie: entre 2016 et 2025, le nombre de cas a augmenté de 20% dans le domaine de la protection des mineurs et de 26% pour les adultes, une croissance nettement supérieure à celle de la population sur la même période, constate la COPMA.

Détection précoce

Cette évolution ne signifie pas automatiquement que la société va moins bien. «Ceux qui ont besoin d’aide la recherchent et l’obtiennent aujourd’hui plus souvent qu’il y a dix ans», explique Diana Wider, secrétaire générale de la COPMA, citée dans le communiqué.

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Les problèmes sont donc détectés plus tôt, les troubles psychiques sont abordés plus ouvertement et les personnes concernées sont davantage disposées à accepter de l’aide qu’auparavant. En outre, les proches, les écoles, les hôpitaux pédiatriques, la police ainsi que les services spécialisés sont plus attentifs et interviennent plus tôt.

Limites de capacité

Mais ces chiffres montrent aussi que «le système d’aide en amont est fortement sollicité et parfois même surchargé», écrit la COPMA. Les longs délais d’attente en psychiatrie expliquent en partie la hausse constante du nombre de cas gérés par les APEA.

Les groupes de protection de l’enfant des hôpitaux pédiatriques gèrent toujours plus de cas. Les foyers d’accueil pour femmes, les centres de consultation et d’autres offres de soutien atteignent régulièrement leurs limites. Le vieillissement de la population entraîne aussi un besoin accru de soutien dans le domaine de la protection des adultes, notamment en raison de l’isolement social.

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Les APEA et les services des curatelles professionnelles font ainsi face à une charge de travail croissante. Si les curateurs privés aident à soulager le système, il s'avère difficile de trouver des personnes disponibles selon les régions et leur accompagnement n'est pas partout mis en place.

Selon le canton, l’APEA est un tribunal ou une autorité quasi-judiciaire. Elle vise à protéger et assister les enfants et adultes ayant besoin d’aide et décide de la manière de les accompagner et prendre en charge au quotidien.