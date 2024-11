Les paiements par Visa et Mastercard fortement perturbés ce mardi matin

Des personnes ne pouvaient pas payer avec leur carte ou smartphone ce matin. Photo: Shutterstock

Le processeur de paiement suisse Worldline rencontre de gros problèmes ce mardi matin. Un certain nombre de clients ne pouvaient par exemple pas payer leur café et leurs croissants avec leur carte ou leur smartphone. Des lecteurs du Blick ont notamment signalé des pannes à Aarau et Zurich.

Les informations concernant Visa et Mastercard se multiplient sur la plateforme de perturbation alletreib.ch. Le processeur de paiement Wordline a désormais confirmé les problèmes: «Nos services sont actuellement partiellement perturbés. Nous y travaillons dur avec tous nos partenaires. Plus d’informations à suivre. Nous nous excusons pour tout inconvénient.»

On ne sait pas encore combien de temps durera la perturbation. L’étendue actuelle du service est également incertaine. Après une demande, Blick attend des nouvelles de Mastercard et Visa. Selon le site downdetector.ch, les paiements avec Twint sont également impactés.