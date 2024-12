1/5 Le trafic aérien est en forte augmentation depuis la fin de la pandémie de coronavirus. Photo: imago images/Christian Ohde

Nicola Imfeld

Il y a quatre ans, le secteur de l'aviation a traversé la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre d'affaires s'est effondré à cause de la pandémie de coronavirus. C'était aussi le cas de Swiss, la vache à lait du groupe Lufthansa. En 2020, la compagnie aérienne a enregistré une perte de 654 millions de francs, en 2021, un déficit de 405 millions. Depuis 2022, Swiss vole à nouveau de manière rentable et se trouvera en 2025, comme l'ensemble de la branche de l'aviation, face à une année record absolue.

Selon les prévisions de leur association faîtière (IATA), les compagnies aériennes devraient pour la première fois transporter plus de cinq milliards de passagers. L'IATA s'attend à un total de 5,2 milliards de passagers l'année prochaine, soit 6,7% de plus que cette année.

Qu'attendent les compagnies aériennes pour 2025? Et que signifie cette année record qui s'annonce pour les passagers? Blick énumère les points les plus importants:

1 Le chiffre d'affaires atteint de nouveaux sommets

En 2024, les compagnies aériennes réalisent en moyenne un bénéfice net de 6,4 dollars par passager nettement moins que l'année dernière (7,9 dollars). En Europe, le bénéfice net par passager est plus élevé que la moyenne mondiale: il est de 8,2 dollars derrière les Etats-Unis avec 10,3 dollars et le Moyen-Orient avec 23,1 dollars.

La pression sur les prix est à l'origine d'un bénéfice par habitant plus faible que prévu: D'une part, elle vient d'en haut, car les compagnies aériennes n'ont aucune influence sur nombre de leurs coûts. Par exemple les taxes d'aéroport et les services des contrôleurs aériens, mais aussi les fournisseurs tels que les fabricants de moteurs et de machines, qui profitent en partie de leur position de monopole et imposent des prix élevés, selon l'économiste en chef de l'IATA Owens Thomsen. La forte concurrence exerce une pression à la baisse: chaque passager peut comparer les prix à tout moment et sur n'importe quel trajet, ce qui rend les augmentations de prix difficiles.

L'association professionnelle prévoit néanmoins une nouvelle hausse des bénéfices dans toutes les régions pour 2025. En Europe, elle prévoit 9,2 dollars par passager. Comme de plus en plus de personnes devraient prendre l'avion en même temps, le chiffre d'affaires global atteindra de nouveaux sommets. Pour 2025, l'IATA s'attend à un chiffre d'affaires sans précédent de plus de 1000 milliards de dollars, soit plus d'un billion de dollars.

2 Prendre l'avion devrait coûter plus cher en 2025

Après que les prix des billets d'avion ont crevé le plafond en 2023, la situation s'est quelque peu détendue cette année. Pendant la saison estivale, on a payé en moyenne 2% de moins pour un siège en classe économique. Mais ce répit sera bientôt terminé: voler devrait coûter plus cher l'année prochaine. La chef économiste de l'IATA, Owens Thomsen, évoque notamment la hausse des coûts des salaires, du matériel, du contrôle aérien et des contrôles de sécurité.

Concrètement, les prix des billets d'avion en classe économique devraient surtout augmenter sur les vols long-courriers. Les prix augmenteront en moyenne de 2% entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et même de 6,6% entre l'Europe et l'Asie. L'IATA s'attend à un prix moyen global de 380 dollars en classe économique.

3 Nouveaux avions pour les passagers suisses

Au total, Swiss a acheté dix avions long-courriers de type Airbus A350-900. Ils seront livrés d'ici fin 2031, mais le premier appareil sera déjà en service à partir de l'été 2025. Edelweiss a acheté six de ces avions et utilisera le premier dès le printemps 2025.

Le bimoteur Airbus A350-900 fait partie des avions long-courriers les plus modernes et les plus économiques qui soient. Par rapport à son prédécesseur, il génère environ 25% d'émissions de CO2 en moins. Il produit en outre moins de la moitié des émissions sonores. En moyenne, l'A350-900 ne consomme plus que 2,5 litres de kérosène par passager et par trajet de 100 kilomètres. Selon Swiss, l'Airbus sera équipé d'une cabine ultramoderne et innovante dans toutes les classes de voyage.

4 La limite de liquide dans les bagages à main pourrait être définitivement supprimée

La limite des liquides nous accompagne depuis bientôt 20 ans et pourrait finalement tomber après des années de discussions. C'est ce que pense le président de l'IATA Willie Walsh, comme il l'a déclaré mardi à Genève.

La plupart des compagnies aériennes n'autorisent actuellement les liquides dans les bagages à main que dans des conteneurs de 100 millilitres à hauteur d'un litre au total par personne. Le tout doit être emballé dans un sac en plastique transparent et présenté séparément au contrôle de sécurité.

Ces règles existent depuis 2006 et visent à empêcher que des criminels ou des terroristes ne fassent monter des explosifs à bord. Elles découlent d'une recommandation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les gouvernements ont édicté ces règles et sont les seuls à pouvoir les modifier.

Entre-temps, les machines à scanner sont suffisamment sophistiquées pour détecter les matériaux dangereux, a déclaré Willie Walsh. Il se montre confiant quant à la suppression prochaine de cette limite de liquide à l'échelle mondiale. Il ne précise toutefois pas si cela sera déjà le cas en 2025.