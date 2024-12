La ministre de l'Intérieur brise les tabous pour sauver l'AVS. Elle suggère un impôt sur les successions et une retraite plus tardive, malgré les réticences politiques. Une réforme est prévue d'ici 2025 pour contrer le déficit annoncé.

"La majorité de la population hérite à plus de 60 ans. Un impôt à ce stade ne serait pas un drame", estime Mme Baume-Schneider. Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Pour Elisabeth Baume-Schneider, l'impôt sur les successions et le relèvement de l'âge de la retraite ne sont pas des tabous pour financer l'AVS, a-t-elle déclaré dans une interview. La 13e rente AVS entraînera des coûts importants, a-t-elle fait remarquer.

La ministre de l'Intérieur souhaite présenter au Conseil fédéral les paramètres d'une réforme de l'AVS avant la fin du premier semestre 2025, a-t-elle dit mercredi dans l'émission «Rundschau» de la télévision alémanique SRF.

Après que la commission compétente du Conseil national a clairement rejeté un impôt national sur les successions fin octobre, l'idée n'a toutefois aucune chance au Parlement.

Compétence cantonale

Premièrement, le prélèvement d'un impôt sur les successions et les héritages relève de la compétence des cantons, a expliqué la commission économique du Conseil national. Celle-ci estime qu'il faut éviter d'empiéter sur leur souveraineté fiscale et de créer une double charge économique qui résulterait de la combinaison d'un impôt national sur les successions et de l'impôt sur la fortune déjà existant.

Deuxièmement, la commission a mis en garde contre les conséquences négatives du prélèvement d'un impôt sur les successions. Les personnes fortunées pourraient ainsi transférer leur capital à l'étranger. En outre, le règlement de la succession de nombreuses entreprises familiales serait menacé. «La majorité de la population hérite à plus de 60 ans. Un impôt à cet âge ne serait pas un drame», estime Mme Baume-Schneider. Les gens vieillissent et cela a un coût. Il faut donc aussi discuter d'un relèvement de l'âge de la retraite, a déclaré la conseillère fédérale.

En mars dernier, les électeurs ont toutefois rejeté à 74,75% une initiative des jeunes PLR qui demandaient un relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans. L'AVS risque de connaître un déficit de plusieurs milliards dans moins de dix ans.