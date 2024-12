Une famille romande «arnaquée» par un site pour immigrer au Canada!

Skyline de Toronto, ville canadienne où le site «Vivez au Canada» indique avoir des bureaux. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Une famille genevoise, papa, maman et leurs deux filles, a vu son rêve canadien partir en fumée après avoir sollicité un site d’assistance à l’immigration. Elle a déboursé près de 7000 francs pour des services qui n’ont jamais été fournis, révèle la «Tribune de Genève».

Le site, «Vivez au Canada», leur promettait un accompagnement complet: formalités, CV aux normes canadiennes et recherche d’emploi. Mais après deux virements, plus aucune réponse. Inquiets, les parents finissent par découvrir de nombreux témoignages négatifs, évoquant des pertes financières importantes et des craintes liées à l’usurpation d’identité.

Le Canada alerte à l'arnaque

Malgré une consultante en migration officiellement enregistrée, l’adresse de la société renvoie à la Bulgarie, et plusieurs sites similaires gérés par cette entité accumulent des avis négatifs. Les victimes rapportent des pressions pour payer rapidement et des remboursements dérisoires.

Le service officiel Immigration Canada met en garde: aucun paiement externe ne garantit un visa ou un traitement prioritaire, et les coûts réels sont bien inférieurs à ceux demandés par ces plateformes. Plusieurs consultants en immigration, même agréés, sont sous enquête pour pratiques abusives.