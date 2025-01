Le Covid long suscite toujours de nombreuses demandes à l'AI

Entre 2021 et 2023, le Covid long a représenté 1,8% des nouvelles demandes adressées à l'AI, soit environ 2900 personnes, selon l'OFAS. Ces assurés ont bénéficié plus souvent d'une rente que les autres demandeurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Un peu moins de 2% des nouvelles demandes adressées à l'AI entre 2021 et 2023 concernent des personnes souffrant de Covid long. Une rente est plus souvent accordée à ces personnes qu'aux assurés non atteints par cette maladie.

Environ 2900 personnes s'étaient annoncées à fin 2023 auprès de l'AI pour cause de Covid long, soit 1,8% des nouvelles demandes, selon une étude de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publiée jeudi.

Des symptômes graves

Les personnes concernées présentent souvent des symptômes graves, par exemple de fatigue chronique pour 85% d'entre elles. En outre, six sur dix souffrent de troubles cognitifs, comme des difficultés à se concentrer. Deux tiers des personnes atteintes sont des femmes.

Environ 90% des personnes souffrant de Covid long se retrouvent en incapacité de travail totale. L'AI examine en premier lieu les possibilités de réadaptation. Les améliorations sont soit rapides soit inexistantes, relève l'OFAS.

Dans près de 60% des cas, la capacité de travail s'améliore dans les deux premières années qui suivent l'annonce à l'AI. L'incapacité de travail reste cependant de 100% même deux ans plus tard pour de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de plusieurs atteintes à la santé. Et un quart des personnes perdent leur emploi dans ce même laps de temps.

Nouvelle maladie à prendre au sérieux

Si les personnes atteintes de Covid long ont bénéficié de plus de mesures de réadaptation de l'AI que celles ne souffrant pas de cette maladie (groupe de référence), elles sont aussi plus nombreuses à se voir accorder une rente. A fin 2023, 12% des personnes qui avaient déposé leur demande en 2021 ou 2022 percevaient une rente AI, contre 9% dans le groupe de référence. La proportion de rentes octroyées dans ce genre de cas continuera probablement d'augmenter.

En comparaison aux autres rentes AI en cours (251'000 en 2023) et aux nouvelles rentes octroyées chaque année (22'300 en 2023), le nombre de rentes liées au Covid long est peu élevé. Toutefois, le Covid long représente une nouvelle maladie à prendre au sérieux, aux conséquences souvent graves, selon l'OFAS.

Il s'agit de situations complexes qui représentent un défi pour les personnes assurées et pour l'AI. Cela signifie des procédures longues, complexes et marquées d'incertitudes. Comme le virus continue de circuler, il est difficile de prévoir à long terme l'évolution du nombre de nouvelles rentes liées au Covid long.

Renseignements ni complets ni précis

L'étude fournit pour la première fois des informations scientifiques permettant de mesurer les effets du Covid long sur une période significative de près de trois ans. Elle s'appuie sur l'analyse de 500 demandes déposées auprès de l'AI entre 2021 et 2023 par des personnes atteintes de Covid long. Les résultats ont été extrapolés à l'ensemble des demandes présentées à l'AI durant cette période.

Toutefois, certains renseignements ne sont ni complets ni précis, et ce pour plusieurs raisons, avertit l'OFAS. Toutes les demandes faites à l'AI ne sont pas accompagnées d'un diagnostic médical attestant d'un Covid long.

De plus, la situation de certains assurés a pu évoluer. Il se peut qu'au moment de l'enquête, un assuré bénéficie de mesures de réadaptation, sans percevoir de rente, mais qu'une rente lui soit octroyée ultérieurement.

Une partie des personnes concernées

Réagissant dans un communiqué, l'association Long Covid Suisse a salué le rapport. Cependant, les chiffres se basent uniquement sur les nouvelles demandes à l'AI, c'est-à-dire sur une petite partie seulement des personnes concernées.

Le nombre réel de personnes touchées par la maladie reste incertain, relève l'association. Elle cite au moins 30'000 personnes atteintes de Covid long en Suisse en 2023. Et au moins 60'000 personnes supplémentaires souffrent de fatigue chronique. De nombreuses personnes ne s'inscrivent pas à l'AI.

L'association regrette encore que les enfants et les adolescents n'aient pas été pris en compte, alors que, selon elle, 18'000 d'entre eux sont concernés en Suisse et ne peuvent plus poursuivre correctement leur formation. Pour toutes les personnes atteintes de Covid long, elle demande des soins et des offres de soutien adéquats.