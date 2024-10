Poursuivi en terres vaudoises Un détenu paraplégique bloqué au sous-sol d'un hôpital genevois depuis juin 2023

Au sous-sol des Hôpitaux universitaires genevois, un détenu paraplégique vit en isolement depuis un an et demi. Ce cas révélé par la «Tribune de Genève» soulève des interrogations sur le plan des Droits de l'homme et sur le manque de structures adéquates.