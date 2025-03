La Suisse renforce sa sécurité énergétique avec un accord de solidarité gazière. Le National approuve le traité avec l'Italie et l'Allemagne, permettant à la Suisse de demander du gaz en cas de pénurie grave.

Le Parlement avalise l'accord sur le gaz avec Rome et Berlin

Le Parlement avalise l'accord sur le gaz avec Rome et Berlin

Berne, Berlin et Rome ont signé l'accord de solidarité sur le gaz le 19 mars 2024 (archives). Photo: Hannes P Albert

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse pourra se fournir en gaz auprès de l'Italie et de l'Allemagne en cas de pénurie grave. Après le Conseil des Etats, le National a donné son feu vert mercredi à l'accord de solidarité entre les trois pays. Des crédits d'engagement de 1,3 milliard sont demandés. L'approvisionnement en gaz est garanti en Suisse. Le Conseil fédéral prend cependant des mesures pour assurer un niveau d'approvisionnement en cas d'urgence. Le ministre de l'Énergie Albert Rösti a signé un accord tripartite avec ses homologues il y a un an.

L'accord permet à la Suisse de demander à ses deux partenaires de lui fournir du gaz s'il n'est pas possible d'approvisionner autrement les clients protégés, essentiellement les ménages, les hôpitaux et les services d'urgence. Le National a approuvé à la quasi-unanimité le traité trinational ainsi que les deux crédits, tout en apportant quelques modifications. Le dossier retourne au Conseil des Etats. Le Conseil fédéral vise une entrée en vigueur aussi rapide que possible. L'accord nécessite aussi l'aval de la Commission européenne.