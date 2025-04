Deux offices fédéraux offrent des coachings en développement personnel à leurs employés et cadres. Problème: ces formations coûtent plus d'un million de francs. Sont-elles si indispensables?

1/4 Deux offices fédéraux achètent à l'extérieur des services de conseil en ressources humaines coûteux. Photo: Getty Images

Deborah Bischof

C'est une somme qui ne laisse pas indifférent: 1'189'100 francs. Voilà le montant maximal que l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) s'est attribué. En collaboration avec l'Office des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF), il s'est assuré un joli budget spécialement dédié aux consultations externes pour son personnel.

Ces consultations comprennent entre autres des coachings individuels et de groupe pour les employés et les cadres, détaillées dans un appel d'offres public. Parmi les thématiques abordées: développement personnel, gestion des situations difficiles, collaboration ou résolution de conflits entre collègues. Que du bonheur!

Une nouvelle polémique pour l'OFDF

Connaissant leur prix, ces formations sont elles vraiment indispensables? Interrogés à ce sujet, les deux offices justifient ces services par les changements constants de leur environnement de travail. Selon l'OFDF, l'objectif est donc d'accompagner au mieux les collaborateurs dans ces transitions.

Ce n'est pas la première fois que l'OFDF est épinglé par la presse. Son dernier scandale en date concernait une loi pour élargir massivement ses propres compétences. En effet, cette loi sur les douanes permettait entre autres aux douaniers de porter des armes et de traiter des données sensibles. Suite à cette polémique, le chef des douanes de l'époque, Christian Bock, avait quitté ses fonctions en mai 2023. Il a depuis été remplacé par Pascal Lüthi au début de l'année 2024.

L'OFDF a confirmé à Blick qu'il aurait besoin de conseil pour regrouper et numériser ses données et ajouté que «l'appel d'offres de coaching n'a aucun lien avec l'entrée en fonction du nouveau directeur». D'après l'Office, Pascal Lüthi aurait eu un effet positif sur l'ambiance de travail. Par ailleurs, des coachings externes sont déjà proposés aux collaborateurs en cas de besoin depuis quatre ans. L'OFDF a précisé à Blick que l'appel d'offres est surtout dû au fait que le contrat actuel arrive bientôt à échéance.

Si les besoins de l'OFDF pour ces coachings sont plus clairs, la situation est plus opaque pour les informaticiens de l'OFIT. Selon le deuxième office, l'évolution technologique dans l'informatique est si rapide que les tâches et les formes de travail changent plus vite. Le coaching est donc une mesure complémentaire pour accompagner le personnel. La preuve en est que d'après l'enquête de satisfaction interne, l'ambiance parmi les collaborateurs est bonne.

Les exigences de l'informatique?

Mais alors pourquoi l'OFIT paie des consultants externes au lieu de s'adresser simplement à l'Office fédéral du personnel? L'un n'empêche pas l'autre selon l'OFIT, qui dit faire aussi appel à des conseillers internes de temps en temps. «Mais à cause des exigences spécifiques de l'informatique, l'OFIT a quand même besoin de coaching supplémentaires, d'où cet appel d'offres.»

L'organisation de ces coachings externes a été attribuée à l'entreprise Beweggrund GmbH pour un contrat de quatre ans. Les coûts s'élèvent à 1'189'100 CHF, un plafond d'environ 200'000 CHF étant prévu pour l'OFDF et environ 900'000 CHF pour l'OFIT. Les coûts réels ne seront facturés qu'une fois le coaching terminé.

Selon le site web de Beweggrund GmbH, d'autres offices ont déjà eu recours à ses conseils, notamment l'Office fédéral des transports, l'Administration des douanes et le Département de la défense.

De manière générale, l'administration fédérale fait régulièrement appel à des conseils et des services externes coûteux. En 2024, ces dépenses s'élevaient à 673 millions de francs au total. On comprend mieux pourquoi les parlementaires demandent de réduire les dépenses liées aux conseils et services externes depuis des années