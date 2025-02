Pour 949 francs par an Quatre stations de ski populaires lancent un nouveau forfait de ski en Suisse

Un seul forfait de ski pour quatre grands domaines dans l'Oberland bernois, en Valais et en Suisse centrale. Le nouvel AlpsPass permettra de dévaler les pentes de la région de la Jungfrau (BE), d'Aldelboden-Lenk (BE), de l'Aletsch Arena (VS) et d'Engelberg-Titlis.