Le projet-pilote de vente régulée de cannabis à Lausanne, Cann-L, attire 1200 participants après un an. Les autorités rapportent des résultats positifs en matière de réduction des risques.

Le projet lausannois Cann-L compte 1200 participants après un an (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Lancé il y a un an, le projet-pilote de vente régulée de cannabis Cann-L compte désormais 1200 participants à Lausanne. Selon un bilan des autorités, les premiers résultats sont positifs et encourageants en terme de réduction des risques. «Après une année, nous touchons 1200 personnes qui consomment désormais des produits contrôlés et qui bénéficient de conseils sur leur consommation.

Au mois de novembre, plus de 10 kg de cannabis ont été vendus, soit déjà près de 15% du volume consommé à Lausanne», se réjouit Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée mercredi dans un communiqué de la Ville de Lausanne.