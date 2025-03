L'Etat de Vaud annonce une concentration élevée de PFAS sur le site d'entraînement de la protection civile à Gollion. Des analyses supplémentaires sont prévues pour déterminer l'étendue de la pollution et ses effets potentiels sur l'environnement.

Les substances polluantes PFAS inquiètent. Manifestation devant palais de justice de Vicenza, Italie, le 7 février 2025. (Image prétexte) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Une pollution «significative» des sols aux PFAS a été découverte sur le site d'exercice de la protection civile à Gollion (VD). Elle a été signalée lors de travaux, lesquels ont été suspendus par mesure de précaution. Des investigations ont été lancées pour préciser le périmètre de la pollution et évaluer l'impact éventuel sur l'environnement.

Ces travaux consistent à rénover des infrastructures situées dans le vallon de l'Ouffemaz, sur les communes de Cossonay et Gollion. Des analyses menées fin février ont permis de détecter «une concentration élevée de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)», annonce jeudi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Les mousses d'extinction d'incendie étant l'une des sources de pollution aux PFAS, les lieux d'entraînement des pompiers figurent en première place dans l'inventaire cantonal des sites suspectés d’être pollués. «C'est à ce titre que des analyses ont été menées lors du chantier», précise le communiqué.

Concentration élevée

Les résultats des analyses préliminaires montrent que la concentration de PFAS est «élevée» sur le site. L'interruption des travaux doit permettre de mener des analyses supplémentaires afin d'établir «un plan d'action» et «d'évaluer les travaux d'assainissement nécessaires.»

Les investigations se poursuivront sur plusieurs mois. Parallèlement, un dispositif de surveillance des éventuels impacts sur les eaux souterraines et superficielles sera mis en place. «Une fois les analyses finalisées, un plan d'intervention sera défini et les informations utiles seront communiquées», affirme l'Etat de Vaud.

Les autorités cantonales précisent encore que l'interruption des travaux à Gollion n'a pas de «conséquence directe immédiate» sur la formation délivrée par le Centre cantonal d'instruction de la Protection civile vaudoise. Celui-ci avait prévu une indisponibilité de la piste d'exercice le temps du chantier.