Environ 1500 personnes ont été refoulées à la frontière germano-suisse

En un peu plus d'un mois, l'Allemagne a refoulé plus de 1500 personnes à la frontière suisse. (image symbolique) Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

De mi-septembre à fin octobre, la police fédérale allemande a refusé l'entrée ou retiré le permis de séjour à environ 1500 personnes aux frontières avec la Suisse. C'est ce qui ressort d'un bilan des contrôles aux frontières intérieures publié mardi par la direction de la police fédérale de Stuttgart.

Au total, 2204 entrées non autorisées ont été constatées dans le Land allemand du Bade-Wurtemberg – 1526 à la frontière suisse et 678 à la frontière française. Vingt passeurs présumés ont en outre été arrêtés – 14 à la frontière suisse et 6 à la frontière française. La police n'a pas donné d'informations détaillées sur les postes frontières concernés.

Sur ordre du ministère allemand de l'Intérieur, la police fédérale effectue des contrôles à toutes les frontières intérieures de l'espace Schengen, notamment aux postes-frontières de Bâle, d'Argovie, de Zurich, de Schaffhouse et de Thurgovie.