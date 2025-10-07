Un homme de 86 ans a tiré sur une voiture à Ennenda (GL) à la suite d'une dispute. Personne n'a été blessé. La police a arrêté le tireur et enquête sur les circonstances de l'incident.

Un homme de 86 ans tire sur une voiture après une dispute

Un octogénaire a tiré des coups de feu sur une voiture après une dispute. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 86 ans a tiré deux coups de feu avec son fusil de chasse contre une voiture, dimanche à Ennenda (GL), lors d'une dispute. Personne n'a été blessé. La police glaronaise a interpellé le tireur.

L'octogénaire s'était déjà disputé la veille avec un homme âgé de 32 ans, indique la police cantonale mardi. Le lendemain matin, ce dernier s'est rendu dans la cabane de chasse de l'aîné. Une nouvelle dispute verbale entre les deux hommes a alors dégénéré.

Circonstances encore floues

Le retraité s'est emparé de son fusil et a ordonné au trentenaire de s'en aller. Ce dernier est reparti en voiture. L'octogénaire a alors tiré deux coups de feu en direction de l'auto qui s'éloignait.

Les circonstances de la dispute ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête menée par la police en collaboration avec le Ministère public. Il en va de même des faits incriminés.