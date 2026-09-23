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Les 5 infos suisses du jour
Fedpol traque des réseaux poussant des jeunes à la mutilation, parfois au suicide

Au programme de ce mercredi 23 septembre: Fedpol enquête sur des réseaux extrémistes, le Conseil des Etats va rendre son verdict sur la Lex UBS, des éoliennes pour remplacer une centrale à gaz, et, enfin, un regain des pompes à chaleur.
Publié: 07:31 heures
Fedpol enquête sur une vingtaine d'affaires liées à des groupes dits «nihilistes».
Photo: Pius Koller

Bonjour tout le monde! Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 23 septembre. On embarque!

1

Fedpol traque des réseaux «nihilistes»

La police fédérale (Fedpol) mène plusieurs enquêtes sur des réseaux extrémistes qui ciblent des jeunes en ligne, rapportent les titres du groupe Tamedia. Sous des noms cryptiques comme «764» ou «1414», ces groupes «nihilistes» poussent leurs victimes – majoritairement mineures – à s'automutiler, et dans certains cas à se suicider. Cela concerne une vingtaine d'affaires en Suisse.

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2

Le Conseil des Etats tranche sur la Lex UBS

Sergio Ermotti tremble: le Conseil des Etats va trancher ce mercredi sur les fonds propres des filiales étrangères d'UBS, dite «Lex UBS». Le vote, qui aurait dû se dérouler jeudi dernier, a dû être reporté après plusieurs heures de débats. Au lieu de la variante du Conseil fédéral prévoyant une couverture à 100%, UBS propose de la limiter à 50%.

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3

Une centrale à gaz équivaut à 200 éoliennes

Les rendus énergétiques d'une centrale à gaz pourraient être compensés par environ 200 éoliennes: ce sont les estimations du directeur général du producteur CKW, Martin Schwab, cité par la «NZZ». Le hic, c'est que le pays n'en compte qu'une cinquantaine. Selon Martin Schwab, développer l’éolien et le solaire hivernal réduirait le déficit d’électricité pendant les mois froids. Il propose aussi réserver les subventions solaires à la production d’électricité hivernale, afin de renforcer l’approvisionnement durant les mois où la Suisse en a le plus besoin.

4

Une analyse sur les dégâts causés aux cultures

La Société suisse d’assurance contre la grêle dévoile ce 23 septembre ses estimations sur les dommages que la sécheresse historique et les épisodes de grêle ont causés aux cultures agricoles. D’avril à août, la Suisse a connu la période la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée, entraînant d’importantes pertes de récoltes. Conséquence: les pommes de terre, le maïs, les betteraves sucrières et les tournesols, ainsi que les herbages, ont particulièrement souffert.

5

Un regain des pompes à chaleur

Les pompes à chaleur (PAC) reprennent de l’élan après une année 2025 difficile, relève «Le Courrier». Plusieurs cantons romands imposent désormais le recours aux énergies renouvelables pour remplacer les anciens systèmes de chauffage. Pour optimiser l’autonomie énergétique d’un bâtiment, le trio pompe à chaleur, panneaux solaires et stockage thermique se révèle particulièrement efficace, selon le Département fédéral de l'énergie (DETEC).

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