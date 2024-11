Un accident tragique a eu lieu jeudi après-midi entre St-Prex et Etoy, causant la mort d'un homme de 73 ans. Plusieurs véhicules ont été impliqués, perturbant fortement le trafic.

Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit jeudi vers 15h00 sur la route cantonale entre St-Prex et Etoy, dans le canton de Vaud. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, dont l'une d’elles est décédée sur les lieux de l'accident

La personne décédée est un ressortissant suisse de 73 ans, indique jeudi soir la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Les autres conducteurs impliqués sont une Suissesse de 76 ans, un Suisse de 67 ans, une Portugaise de 49 ans légèrement blessée et une Portugaise de 20 ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de 73 ans aurait heurté l'îlot central de la route, pour des raisons que l'enquête devra encore déterminer. Il serait ensuite entré en collision avec les quatre véhicules circulant en sens inverse.

Le Ministère public a été informé et la procureure a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances et les causes de l'accident. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de l’unité circulation.

Le trafic a été fortement perturbé par cet accident. La route a été fermée au trafic durant plusieurs heures entre le dernier giratoire d'Etoy et le giratoire de la gare à St-Prex.