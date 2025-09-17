La 9e Journée du cinéma suisse a attiré 155'000 spectateurs, en baisse par rapport à l'an dernier. Malgré une affluence moindre, les organisateurs jugent le résultat «très bon». La météo et une offre réduite expliqueraient cette baisse.

Plus de 155'000 personnes ont participé dimanche dernier à la Journée du cinéma en Suisse. Elles étaient plus de 192'000 en 2024 (image d'illustration). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Le public s'est moins déplacé dans les salles obscures suisses dimanche dernier lors de la neuvième édition de la Journée du cinéma. Au total, quelque 155'000 personnes ont assisté à l'une des 2400 séances programmées, contre plus de 192'000 l'an dernier. Malgré tout, les organisateurs jugent ce résultat «très bon», a déclaré mercredi à Keystone-ATS Ivette Djonova, directrice de ProCinema, l’association faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs suisses de films. Elle note qu'en Suisse romande, les films «F1 The Movie», «Les Bad Guys 2» ou «Weapons (Evanouis)», ont été plébiscités par le public.

Pour expliquer la baisse d'affluence d'un peu moins de 40'000 personnes en un an, la directrice de ProCinema avance deux hypothèses: la météo et l'offre cinématographique réduite. «La journée du 7 septembre était ensoleillée, ce qui a poussé le public à se tourner vers des activités en plein air», a souligné Ivette Djonova. Les jours de pluie qui ont précédé et suivi l'événement ont renforcé ce phénomène, selon elle.

En 2024, 140 films ont été projetés lors de la Journée du cinéma, contre 150 dimanche dernier. «Si en Suisse alémanique il y avait quelques nouveautés, en Suisse romande les cinémas ont plutôt dû projeter des films déjà à l’affiche depuis un certain temps», a expliqué la directrice de Procinéma. Le public avait donc déjà eu le temps de voir ces productions, selon elle. «En 2024, plusieurs blockbusters étaient encore à l'affiche en Suisse romande lors de la Journée du cinéma, ce qui n'était pas le cas cette année», a précisé Mme Djonova. Elle a tenu à rappeler que le secteur cinématographique enregistre actuellement une baisse de 8,2% du nombre d’entrées par rapport à la même période de l’année précédente.

Augmentation du prix et boycott

Pour la première fois depuis la création de la manifestation en 2016, le prix des billets a augmenté, passant de cinq à sept francs. «Les coûts ont augmenté partout et nous avons préféré fixer un prix plus haut mais toujours avantageux, plutôt que de renoncer à organiser l'événement», a expliqué Ivette Djonova.

Pour elle, cette hausse n'a pas eu d'impact sur la fréquentation de l'édition 2025. «Des sondages menés par le passé ont montré qu'un prix de sept francs reste très attractif. Notamment en comparaison avec les prix de ce genre d'événements à l'étranger».

Elle a également indiqué que la fréquentation de certains films populaires projetés le vendredi et le samedi précédant la Journée du cinéma avaient bien fonctionné alors que les billets étaient au tarif normal. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), le prix moyen d'un billet de cinéma en 2024 était de 16,10 francs.

Un appel au boycott, relayé dans la presse, de cette Journée du cinéma avait été lancé par le mouvement Boycott, désinvestissement et sanction (BDS). En cause, les investissements d'Allianz, principal sponsor de la manifestation, dans des entreprises israéliennes liées à l'armée.

«L'appel au boycott, dont nous avons pris connaissance, visait arbitrairement une entreprise, mais s’est finalement retourné contre des lieux culturels comme les cinémas. Nous considérons cela comme dangereux», a souligné Ivette Djonova. Pour elle, la culture reste un médium essentiel pour favoriser les échanges et découvrir ainsi qu'on peut réfléchir au monde sur grand écran.

Elle estime toutefois que cet appel régional en Suisse romande n'a pas eu d'impact sur la fréquentation ce jour-là. La prochaine Journée du cinéma aura lieu le dimanche 6 septembre 2026.