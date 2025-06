Dimanche, peu après 14h30, de nombreux lecteurs ont signalé un incendie dans le port de plaisance de Zoug. Les causes de l'incident ne sont pas encore connues. Plusieurs bateaux sont vraisemblablement concernés.

1/6 Une fumée noire s'élève au-dessus du lac de Zoug. Photo: Lecteur de Blick

Fabrice Obrist

De spectaculaires colonnes de fumée noire s'élèvent ce dimanche après-midi au bord du lac de Zoug. Plusieurs témoins ont signalé un incendie au niveau du port de plaisance. «Cela devient de plus en plus intense, probablement plusieurs bateaux sont en feu», écrit un lecteur à Blick. Les colonnes de fumée sont visibles même de très loin. Contactée, la police zougoise n’a pour l’heure pas pu être jointe pour confirmer l’ampleur de l’incident ou le déroulement de l’intervention.

Selon un témoin interrogé par Blick, le feu couvait depuis environ 30 minutes avant l'arrivée des secours. «Les pompiers n’ont pas pu accéder au site par la route», explique-t-il. «Ils ont donc mis plus de temps à intervenir, car ils ont dû se rendre sur place par bateau. Maintenant, ils sont en train de maîtriser l’incendie, et une fumée blanche s’élève.» Sur les photos reçues par la rédaction, on distingue de nombreux curieux rassemblés sur la plage voisine pour observer l’intervention.