Plus que le secteur de la pharma

1/5 Les exportations suisses d'or vers les Etats-Unis atteignent un nouveau record. Photo: Keystone

Martin Schmidt

Les raffineries suisses d'or tournent à plein régime, couvrant jusqu'à deux tiers de la demande mondiale. Selon la «SonntagsZeitung», les exportations vers les Etats-Unis ont récemment explosé, les négociants américains craignant les menaces douanières de Donald Trump.

Les données de l'Administration fédérale des douanes confirment cette tendance: en janvier, les exportations suisses d'or vers les Etats-Unis ont atteint un record de 192,9 tonnes, soit plus du triple du mois précédent, pour une valeur totale de 15,3 milliards de francs sur un total national de 18 milliards.

Devant les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques

En comparaison, les exportations du secteur chimique et pharmaceutique, également axé sur l'international, ont atteint 12,5 milliards de francs en janvier, selon les dernières données des autorités suisses. En décembre, l'industrie pharmaceutique affichait encore une forte dynamique. Sur les sept plus grandes raffineries d'or mondiales, quatre sont implantées en Suisse: une à Neuchâtel et trois au Tessin. Une visite de Blick en 2022 à Mendrisio montre à quoi ressemble une telle raffinerie.

«Les raffineurs suisses tournent désormais à plein régime», explique Christoph Wild, président de l'Association suisse des fabricants et négociants en métaux précieux, à la «SonntagsZeitung». Il souligne la difficulté d’obtenir les quantités d’or nécessaires à la production à des conditions raisonnables, ce qui entraîne des problèmes d’approvisionnement. D'après les chiffres de l'administration des douanes, les importations d’or ont atteint 286 tonnes en janvier, pour une valeur totale de 17,3 milliards de francs.