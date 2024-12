Le groupe allemand Faulhaber confirme la fermeture de son site à La Chaux-de-Fonds, supprimant 70 emplois. La production sera délocalisée en Hongrie malgré les protestations du syndicat Unia et des employés qui affirment la viabilité de l'entreprise.

Plus de 70 emplois menacés

Le syndicat Unia dénonce la délocalisation de l'usine en Hongrie (Image symbolique). Photo: keystone-sda.ch

Le groupe allemand Faulhaber, actif dans la micromécanique, a confirmé mardi sa volonté de fermer le site de la Chaux-de-Fonds (NE), supprimant ainsi une septantaine d'emplois afin de délocaliser sa production en Hongrie. Le syndicat Unia et les employés dénoncent ce procédé.

Après deux semaines et demie de travail intensif de consultation avec l’ensemble des salariés, la délégation, constituée de six salariés de l’entreprise ainsi que du syndicat Unia, a remis le 6 décembre son rapport de consultation à la direction de l’entreprise. «Tous les points de ce rapport démontrent non seulement que l’entreprise est viable, mais également qu’elle est bénéficiaire», peut-on lire dans un communiqué.

L'Etat avait aussi fait une proposition d'aide substantielle pour conserver le site. Selon Unia, la délocalisation de la production «constitue un risque énorme» pour le groupe Faulhaber Drive Systems (FDS) et cela pourrait aussi faire disparaitre un produit né à La Chaux-de-Fonds. «Dans une allocation d’à peine six minutes, la direction a confirmé, sans émotion perceptible, qu’elle préférait mettre fin aux contrats de travail d’une septantaine de personnes dans le but de délocaliser sa production», a expliqué le syndicat.

Baisse des commandes

Dans un communiqué diffusé en novembre, l'entreprise avait expliqué faire face à «une baisse significative des commandes depuis 18 mois». Elle avait ajouté qu'elle espérait que les améliorations de l’efficacité et les réductions de coût prévues contribueront à sécuriser sa position concurrentielle sur les marchés.

Faulhaber est arrivé à La Chaux-de-Fonds en 2001 par le biais du rachat de l'entreprise Precistep, fabricant de micromoteurs de précision. Le groupe allemand a son siège en Suisse à Croglio (TI) où il a aussi une unité de production. Outre La Chaux-de-Fonds, il est présent à Granges (SO) et Bioggio (TI). Le groupe possède aussi l'entreprise biennoise MPS.