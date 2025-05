1/2 D'après les modèles de calculs actuels, l'été 2025 devrait être extrêmement chaud et sec. Photo: STEFAN BOHRER

Sandra Marschner

Un été caniculaire nous attend, c'est ce que montrent les modélisations actuelles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et le modèle météorologique américain Climate Forecast System (CFS). Les mois de juin, juillet et août devraient être plus chauds et plus secs que la moyenne. Il existe en outre d'autres signes qui permettent de reconnaître à l'avance un été caniculaire.

Accumulation de chaleur dans l'Atlantique Nord

Il existe un indicateur crucial qui devrait permettre d'anticiper les étés caniculaires en Europe jusqu'à trois ans à l'avance. C'est le constat d'une étude de l'Institut Max Planck. Les étés caniculaires en Europe sont souvent précédés d'une accumulation de chaleur dans l'Atlantique Nord. La chaleur s'y accumule durant trois ans avant qu'une canicule extrême survienne.

Des anomalies dans le mouvement de la chaleur entraînent son accumulation qui se répercute sur l'atmosphère. En accord avec les prévisions du CEPMMT, les chercheurs s'attendent donc à un été caniculaire cette année. L'étude a également révélé que l'accumulation de chaleur est «un indicateur fiable pour les futurs étés caniculaires».

Anticyclone oméga

Au printemps 2025, un phénomène météorologique est apparu de manière inhabituellement précoce, écrit le «Frankfurter Rundschau» en se référant au météorologue Dominik Jung. Un anticyclone dit «oméga» bloque les systèmes météorologiques et entraîne des situations météorologiques stables, sèches et chaudes. Ce phénomène pourrait en outre renforcer les vagues de chaleur.

En mars et en avril, la sécheresse a déjà duré longtemps cette année. Les premiers modèles à long terme indiquent que nous pourrions également nous attendre à un anticyclone Oméga en juin et juillet. Des températures chaudes, supérieures à 35 degrés, voire localement à 40 degrés, pourraient se maintenir pendant des semaines.

Météo d'avril

L'observation générale du temps printanier pourrait aussi fournir une indication, rapporte la «Mitteldeutsche Rundfunk». Une équipe de recherche de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine (AWI) et du Centre de recherche environnementale de Leipzig a étudié en 2020 les enregistrements météorologiques des 140 dernières années. Ils ont analysé s'il existait des liens entre les valeurs du printemps et celles de l'été.

Il est apparu qu'au cours des 14 dernières années, le mois d'avril en particulier s'est réchauffé de trois degrés en moyenne par rapport à la période comprise entre 1961 et 2000 et que les précipitations ont diminué de moitié depuis 2007. La sécheresse du printemps n'a pas pu être compensée en été. L'étude conclut donc que «la sécheresse estivale dans les sols était déjà programmée en avril.»

Le jet stream

La position et le comportement du jet stream peuvent également permettre de savoir si l'on peut s'attendre à un été caniculaire. Le jet stream, également connu sous le nom de courant-jet, se situe à une altitude d'environ dix kilomètres.

Le météorologue Dominik Jung explique au quotidien «Frankfurter Rundschau» que le jet stream est très lent depuis des mois et qu'il bloque ainsi les masses d'air plus fraîches venant du nord. Il y voit «un modèle typique qui a toujours favorisé les vagues de chaleur ces dernières années».

El Niño

Le phénomène météorologique portant le nom d'El Niño a toujours été considéré ces dernières années comme un signe d'avertissement d'un été chaud. Il désigne une phase de réchauffement au-dessus du Pacifique. Elle se produit environ tous les deux à dix ans. Lorsque ce phénomène météorologique est présent, une partie de la chaleur de la mer s'élève dans l'atmosphère faisant augmenter les températures.

Selon l'Agence américaine de météorologie et d'océanographie (NOAA), El Niño devrait toutefois rester neutre jusqu'au début de l'automne 2025. De manière générale, les avis scientifiques divergent quant à l'ampleur réelle de l'influence de ce phénomène météorologique sur l'Europe et la Suisse.