Plus de 30 morts par an

80% pour cent des accidents de sports de neige mortels ont lieu sur des pistes non sécurisées contre les avalanches. La moitié des décès concerne des randonneurs à ski, selon les chiffres du BPA publiés mardi. Plus d'un quart des victimes pratiquent le hors-piste (ski ou snowboard) à proximité des descentes sécurisées. Les amateurs de raquettes à neige hors des sentiers balisés en rose représentent 6% des décès.

Quinze pour cent sont décédés sur les descentes sécurisées des domaines skiables. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a publié ces chiffres sur la base de la moyenne des tués entre 2014 et 2023. En dix ans, 34 personnes en moyenne sont mortes chaque année en pratiquant des sports de neige en Suisse. La moitié des accidents mortels sont dus à des avalanches, poursuit le BPA. Il est en effet extrêmement difficile d'évaluer correctement le danger d'avalanches, car il dépend de nombreux facteurs: conditions d'enneigement, structure du manteau neigeux, inclinaison et exposition de la pente, vent, température.

Se préparer soigneusement

Le BPA recommande de se faire accompagner par une personne ayant de très bonnes connaissances sur les avalanches ou de suivre un cours. Il est important de préparer soigneusement chaque sortie hors des pistes et de toujours se munir de l'équipement de secours: détecteur de victimes d'avalanche (DVA), sonde et pelle. Le sac airbag constitue une sécurité supplémentaire.

Le BPA recommande de choisir l'itinéraire avec prudence et de faire preuve de vigilance et d'anticipation une fois en chemin. Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), neuf personnes sur dix ensevelies dans une avalanche ont déclenché elles-mêmes la coulée.