À Kreuzlingen, les douaniers suisses ont intercepté un Moldave de 41 ans transportant plus de 200 montres présumées volées sur sa trottinette électrique. L'homme, interdit de territoire suisse jusqu'en 2035, venait d'entrer depuis l'Allemagne malgré cette interdiction.

Un Moldave expulsé intercepté en Suisse avec des montres volées

Un Moldave a été arrêté par la douane suisse avec plus de 200 montres volées. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Les douaniers suisses ont intercepté à Kreuzlingen (TG) un homme de 41 ans qui transportait sur sa trottinette électrique plus de 200 montres apparemment volées. Le ressortissant moldave, qui venait d'entrer sur le territoire suisse en provenance d'Allemagne, en avait pourtant été interdit jusqu'en 2035.

Les faits remontent à samedi dernier à la mi-journée, indique jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Une patrouille mobile de collaborateurs de l'OFDF a intercepté le suspect qui s'est identifié avec son titre de séjour en Allemagne.

En vérifiant son identité, les douaniers ont constaté que l'homme était frappé par une interdiction du territoire suisse pour encore dix ans. L'individu portait notamment un sac contenant trois paquets. Dans ces derniers, les douaniers ont trouvé 213 montres à bracelets ou de poche qui avaient apparemment été volées. Ils ont remis le quadragénaire et sa marchandise à la police thurgovienne.