Le Salon suisse des Goûts et Terroirs a rencontré une nouvelle fois son public à Bulle (FR). La manifestation, qui a tenu sa 24e édition de mercredi à dimanche, a accueilli plus de 45'000 visiteurs à Espace Gruyère.

La 24e édition du Salon suisse des Goûts et Terroirs à Bulle (FR) a une nouvelle fois trouvé son public (archives). Photo: CORINNE AEBERHARD

ATS Agence télégraphique suisse

Pendant cinq jours, le public a pu explorer un parcours gustatif exceptionnel grâce aux 300 exposants et aux 6500 produits issus de traditions locales et internationales, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Les trois hôtes d’honneur, le Pérou, l'Association suisse des AOP et IGP, qui fêtait ses 25 ans, et la 10e édition du Swiss Bakery Trophy, le plus grand événement dédié à la boulangerie, pâtisserie et confiserie artisanales en Suisse, ont régalé les visiteurs.

Ateliers, dégustations, savoir-faire

Les nombreuses animations ont comblé petits et grands. L'Ecole du Goût a par exemple permis au jeune public de participer à des ateliers interactifs pour les sensibiliser au plaisir de bien manger et aux produits locaux. L’Amuse-Bouche a proposé un parcours sensoriel aux familles, invitant chacun à découvrir les saveurs locales.

Le Swiss Bakery Trophy a mis à l’honneur la créativité et le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs suisses. Le Swiss Bakery Trophy Champion est revenu à la boulangerie-pâtisserie Ackermann à Grandson (VD). Ce prix récompense la meilleure moyenne sur la base de cinq produits. Au total, 177 artisans de toute la Suisse ont soumis des produits au concours.

Nouveauté cette année, le Pavillon des métiers de bouche, animé par GastroFribourg et l’Association fribourgeoise des hôteliers, a fait découvrir les carrières de la gastronomie. Le «fameux» Biergarten a enfin complété le tour d’horizon des saveurs, rappellent les organisateurs. La 25e édition du Salon suisse des Goûts et Terroirs se déroulera du 29 octobre au 2 novembre 2025. Les trois invités d’honneur seront la Principauté du Liechtenstein, ChasseSuisse, ainsi que l'Interprofession du Vacherin fribourgeois AOP, qui fêtera ses 30 ans.