L'aéroport de Genève est la plaque tournante de la contrebande de cigarettes. Photo: IMAGO/Panama Pictures

ATS Agence télégraphique suisse

La contrebande de cigarettes est une activité en plein essor en Suisse. Les saisies dans les trois aéroports internationaux ont connu une forte hausse l'année dernière par rapport à 2023, selon l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Dans un communiqué diffusé mardi, l'OFDF indique que 882'265 cigarettes non déclarées ont été découvertes en 2024, transportées dans les bagages de passagers qui débarquaient en Suisse. L'année précédente, le nombre de cigarettes confisquées s'élevait à 693'776 dans les trois aéroports internationaux helvètes.

Plaque tournante à Genève

En 2024, l'essentiel des saisies de cigarettes de contrebande a été réalisé à l'aéroport de Genève, avec 716'980 pièces découvertes, précise l'OFDF. Dans la majorité des cas, les cigarettes semblaient être destinées à être écoulées en France. En 2023 et 2024, les cigarettes saisies provenaient principalement de Turquie, d'Egypte, d'Ethiopie et de République du Congo, note l'OFDF.

Tous les passeurs de nationalité étrangère qui ont été interpellés dans le cadre de ces trafics ont été amendés et interdits d'entrée sur le territoire suisse. Les cigarettes saisies, elles, sont détruites.

La dernière saisie de cigarettes de contrebande d'envergure date du début du mois, à l'aéroport de Genève. Les collaborateurs de l'OFDF ont intercepté deux voyageurs en provenance d'Egypte. L'un, un Egyptien de 35 ans, a tenté de passer la douane avec 44'840 cigarettes (220 cartouches), et l'autre, un Grec de 25 ans, transportait 47'360 cigarettes non déclarées dans ses bagages (plus de 235 cartouches).