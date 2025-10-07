DE
Mort à Bellach (SO) (SO)
Un jeune conducteur inculpé d'assassinat après avoir tué une piétonne

Un automobiliste de 22 ans a été inculpé d'assassinat à Bellach (SO) pour avoir délibérément tué une jeune piétonne en avril 2023. L'accusé a avoué les faits et est en détention préventive. Le procès aura lieu au Tribunal d'arrondissement de Soleure-Lebern.
Publié: 16:02 heures
La police a constaté le décès de la piétonne.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste de 22 ans a été inculpé d'assassinat pour avoir tué une jeune piétonne en la happant volontairement en avril 2023 à Bellach (SO). Il a avoué les faits reprochés et purge sa future peine de manière anticipée. Il ne connaissait pas sa victime, indique le Ministère public soleurois mardi à Keystone-ATS.

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril 2023, vers 01h15, la police cantonale soleuroise recevait un appel d'alerte, une voiture étant sortie de route et roulant dans un pré situé au coeur du village de Bellach. Une fois arrivés sur place, les policiers ont trouvé la voiture et son conducteur présumé.

19 ans au moment des faits

La victime gisait, elle, sous l'auto. Les secours n'ont pu que constater sa mort, indiquait à l'époque la police cantonale dans un communiqué. Les enquêteurs entamaient alors leur travail immédiatement.

Deux jours plus tard, la police et le Ministère public ont ouvert une enquête pénale contre le conducteur suisse, alors âgé de 19 ans, pour meurtre. Le jeune homme se trouve en détention depuis lors. La date de son procès devant le Tribunal d'arrondissement de Soleure-Lebern n'est pas encore connue.

