Qui sont les doulas, ces femmes qui accompagnent les futures mamans?

Les femmes enceintes se font de plus en plus souvent accompagner par une doula, une personne dont le but est d'apporter un soutien moral et pratique pendant la grossesse. Mais cela n'est-il pas le rôle des sage-femmes? La doula zurichoise Nadja Brenneisen nous répond.

De plus en plus de femmes font appel à l'accompagnement d'une doula avant, pendant et après l'accouchement. Celle-ci peut consacrer plus de temps à l'accompagnement qu'une sage-femme. Photo: IMAGO/Shotshop

Maja Zivadinovic

En cherchant le terme «doula» sur Google, on tombe rapidement sur l'origine grecque ancienne du mot: «servante». Aujourd'hui, «accompagnatrice» serait sans doute le terme qui convient le mieux. Ces personnes s'occupent de la future maman avant, pendant et après la naissance de l'enfant, soutiennent le partenaire et aident la famille à se préparer émotionnellement à l'évènement à venir. C'est à chaque couple de décider s'il souhaite miser sur un tel accompagnement.

La sage-femme est une professionnelle de la santé. Elle a fait des études dans ce domaine précis et aide les femmes lors de l'accouchement, mais aussi en amont et après la naissance du bébé. A la différence des sages-femmes, qui ne peuvent pas s'occuper que d'une seule patiente, les doulas sont directement employées par les futurs parents et peuvent donc se consacrer pleinement aux couples qui les rémunère. Elles ne sont pas reconnues par l'assurance-maladie.

La Zurichoise Nadja Brenneisen travaille depuis sept ans comme doula. Photo: zVg

Nadja Brenneisen, quelle est la différence entre une doula et une sage-femme?

En fait, la doula fait ce que pourrait faire une sage-femme dans l'idéal si son emploi du temps le lui permettait. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé, mais plus des sortes de coachs. Pour nous, il est important qu'une femme puisse vivre sa grossesse et son accouchement de manière autonome. Surtout parce que, dans la plupart des cas, les processus liés à la grossesse n'ont pas toujours besoin d'être médicalisés, mais font partie de ce que le corps féminin crée lui-même de manière cyclique et naturelle.

Combien coûte une doula?

Selon la région, entre 1200 et 2000 francs. Le prix comprend deux rendez-vous prénataux, un service de piquet pendant quatre semaines, et au moins un rendez-vous après la naissance. Personnellement, j'aime organiser des séances de coaching avant l'accouchement, une fois par mois, pour préparer la femme à la naissance. En fonction de cela, je lui propose ensuite un package et une offre sur mesure.

À quel stade de la grossesse dois-je m'adresser à une doula?

Chaque cas est unique. Certaines femmes n'ont pas beaucoup de soutien au début de leur grossesse et ne sont pas sûres d'elles. Je peux déjà les soutenir à ce moment-là. Une doula peut également être présente dans les situations difficiles, par exemple lorsque les futurs parents perdent l'enfant à naître. En revanche, une doula ne doit pas nécessairement être présente lors de la naissance. Tout dépend de comment la future mère souhaite procéder.

Comment et où trouver la doula qui me convient?

Le mieux est de faire appel à ses connaissances. Une doula recommandée par une proche est généralement une meilleure option que de chercher sur Google. Si l'on doit tout de même y recourir, je conseille de bien examiner le profil de la doula. Le mieux est d'avoir un entretien personnel ou un appel avant de prendre une décision.

« Même en cas d'accouchement à domicile, il faut impérativement faire appel à une sage-femme Nadja Brenneisen, doula »

Une doula remplace-t-elle une sage-femme?

Non. Il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent accoucher seule, loin de l'hôpital, mais personnellement, je le déconseille fortement. Même en cas d'accouchement à domicile, il faut impérativement faire appel à une sage-femme. En Suisse, les accouchements se passent relativement bien, il est rare que la situation devienne dramatique. Mais cela reste un moment où les femmes sont particulièrement vulnérables, il ne faut surtout pas minimiser la douleur et le danger que cela représente.

A l'hôpital, au même titre que d'autres personnes, une doula peut aussi se rendre dans la salle d'accouchement. En cas de césarienne, la situation est différente. Pour des raisons de place et d'hygiène, une seule personne peut se rendre dans la salle d'opération. Il peut tout à fait s'agir d'une doula, si le père ne souhaite pas être présent par exemple.

En quoi consiste le suivi postnatal par une doula?

Contrairement aux visites normales à domicile d'une sage-femme qui s'occupe du suivi physique du bébé et de la mère, la doula a la possibilité d'être là pour toute la famille. Les doulas peuvent aussi donner un coup de main dans les tâches quotidiennes. Elles accompagnent toute la famille dans sa nouvelle vie avec le bébé.