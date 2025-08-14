Au menu de ce jeudi 14 août: la pénurie d'eau en Valais, le décès du doyen de la pub, l'effondrement de l'avoine suisse, la plainte contre Hansjörg Wyss et pour finir un peu de cinéma.

En raison de la chaleur, la commune d'Ausserberg souffre de «grave pénurie d'eau potable». Photo: Andrea Soltermann

«Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux.» Avec la canicule, le dicton du jour annonce un hiver plutôt rude. Côté news suisses, cette journée du jeudi 14 août réserve aussi bien des surprises. Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un tour d'horizon. On y va:

1 L'eau manque en Valais

Une dizaine de communes du Haut-Valais ont appelé la population à économiser l’eau. Ainsi, la commune d’Ausserberg a fait état d’une «grave pénurie d’eau potable», rapporte le «Walliser Bote». Il est nécessaire de faire preuve de retenue dans l’usage de l’eau, et l’arrosage des prairies avec de l’eau potable est strictement interdit. «En principe, il y a suffisamment d’eau potable», dit le conseiller communal en charge de l'eau potable, Pascal Schmid. Toutefois, la consommation est trop élevée. En raison de la sécheresse persistante et de la chaleur, une grande quantité d’eau est actuellement utilisée pour les jardins, remarque-t-on, par exemple, depuis Naters.

2 Le père de la pub suisse n'est plus

Le publicitaire zurichois Hermann Strittmatter est décédé à l’âge de 88 ans. Il était volontiers qualifié de «doyen de la publicité suisse», écrit la «Neue Zürcher Zeitung». Hermann Strittmatter a notamment contribué, grâce aux campagnes de son agence, à faire de Swissair un symbole national. Il est mort subitement, précise l’article nécrologique. Comme il n'appréciait guère les adieux pompeux, son inhumation dans la tombe familiale à Witikon (ZH), s'est faite dans la plus stricte intimité.

3 Les ruines de l'avoine suisse

La production d’avoine en Suisse s’est complètement effondrée l’an dernier, à l’exception du bio. En culture conventionnelle, il n’y a pas eu de récolte en 2024, écrit Blick. En 2023, environ 8400 tonnes d’avoine issue de la culture conventionnelle avaient encore été récoltées. La production sous contrat est «suspendue jusqu’à nouvel ordre, faute de débouchés dans la transformation et le commerce», a indiqué le groupe agroalimentaire Fenaco. En conséquence, les détaillants suisses vendent majoritairement de l’avoine biologique, le reste étant importé. La situation est analogue pour le quinoa, le blé dur destiné aux pâtes et l’orge de brasserie.

4 Plainte retirée contre un homme d'affaire suisses

Une ancienne employée a retiré sa plainte pour harcèlement sexuel contre l’homme d’affaires suisse Hansjörg Wyss dans l’État américain de Californie, relatent les titres de CH Media. En contrepartie, Hansjörg Wyss renonce à toute action en justice contre l’ex-salariée. Le retrait de la plainte est intervenu fin juillet, et l’avocate de Hansjörg Wyss l'a accepté le 8 août. CH Media indique tenir ces informations de documents judiciaires d’un tribunal local. Hansjörg Wyss a rejeté les accusations formulées dans la plainte initiale «et maintient avoir agi de manière appropriée», selon son avocate. L’avocat de la plaignante n’a pas souhaité commenter l'information.

5 Lucy Liu honorée à Locarno

Au Festival du film de Locarno, l’actrice sino-américaine Lucy Liu va recevoir jeudi soir, sur la Piazza Grande, le prestigieux Career Achievement Award, récompensant l’ensemble de sa carrière. Révélée au grand public dans «Charlie et ses drôles de dames», où elle incarne l’une des trois détectives aussi élégantes qu'efficaces, Lucy Liu a ensuite confirmé son talent dans des rôles plus sombres. Notamment celui de la redoutable O-Ren Ishii dans «Kill Bill» de Quentin Tarantino.